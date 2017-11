Octava caída consecutiva del PJ, huérfano de liderazgo en Mendoza

La primera reacción de una derrota es la desazón. De repente, todas las certezas se desarman y solamente queda la realidad, sin medias tintas.

Esto es lo que les ocurrió a los peronistas. De repente, debieron digerir no sólo que se encontraban transitando la octava derrota consecutiva, desde que perdieron las legislativas del 2013, sino además que lo hacían por 20 puntos y habían quedado terceros en algunos departamentos. Sin embargo, lo más complejo de comprender fue el triunfo de Cambia Mendoza en tres bastiones peronistas: Maipú , San Martín y San Rafael, tierra precisamente de Omar Félix, el candidato visible.

La frase de Adolfo Bermejo, ex candidato a gobernador y maipucino, resume ese sentimiento: "Pareciera que el duelo no termina nunca". Es que el PJ luego de la estrepitosa caída de Francisco Pérez (golpe que aún les duele) y de la muerte de uno de sus principales líderes, Juan Carlos Chueco Mazzón, no puede levantar cabeza. Apenas lo empieza a hacer, los sucesos políticos producen que una vez más tenga que bajarla.