Ocho de cada diez mujeres ignoran el riesgo cardíaco

La realidad muestra todo lo contrario: una de cada tres mujeres muere por problemas cardíacos, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años en Argentina y en el resto del mundo.

"Es la primera causa de muerte en mujeres, y esto sucede desde hace varios años. La mayoría le tiene más temor al cáncer y lo posiciona en primer lugar, y este desconocimiento representa un problema para su salud porque no se puede prevenir algo que no se conoce. Ellas no reconocen esta enfermedad como algo propio", explicó Sergio Giménez, cardiólogo de OSEP , presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza y del comité nacional de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer, de la Federación Argentina de Cardiología.