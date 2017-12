Obtener la Revisión Técnica Obligatoria, toda una odisea

Este miércoles Diario UNO estuvo en el centro de Revisión Técnica Vehicular Tecnitrans, ubicado en Rodríguez Peña y 9 de julio de Godoy Cruz, y siguió el paso a paso del trámite, obligatorio para circular en Chile.





La directora de la planta verificadora -concesionada a una sociedad anónima- Silvia Rickemberg explicó que las demoras para obtener la RTO se deben a dos cosas: la proximidad de las vacaciones "todos se acuerdan ahora de hacer la verificación" y la huelga bancaria de este martes, que no permitió la compra de las obleas y llegaron recién después de las 10.





El trámite es relativamente sencillo. Se atiende por orden de llegada y sólo hay que llevar la tarjeta verde y, en caso de que se trate de un vehículo a gas, la oblea del Enargas.





Hay que tener en cuenta que los autos modelo 2015 en adelante no deben realizar este trámite, ya que desde fábrica cuentan con una verificación que los exime durante tres años.





Sin embargo, muchos se llevan una sorpresa ni bien comienzan a hacer la fila: les advierten que deben deshacerse de sus polarizados, ya que no están contemplados bajo ningún punto de vista en las leyes de tránsito nacional o provincial. Acto seguido le prestan un cúter para que comiencen el trabajo y lo terminen antes de perder el turno. Entre el calor de estos días y la tierra que levantan quienes pasan por la calle 9 de Julio, la faena se vuelve bastante incómoda. Tanto es así que algunos prefieren irse y volver al otro día con los vidrios bien transparentes.





Cerca de las 10 de este miércoles las verificaciones no habían comenzado por la falta de obleas que un empleado de Tecnitrans debía traer del Banco Nación (esa verdadera máquina de impedir que tiene sucursales por todo el país).





A esa altura de la calurosa mañana, con gente esperando desde las 7, el centro de revisión comenzó a ofrecer café y, un poco más tarde, una más adecuada gaseosa. Todo con la intención de mostrar buena voluntad y calmar algunos ánimos.





Embed Ahora llegaron las gaseosas. Pero estamos igual que las 8. No avanza nada en la VTO DE Rodríguez Peña y 9 de Julio. pic.twitter.com/n3zvM6gh8e — Gonzalo Ponce (@Gzlponce) 20 de diciembre de 2017



Cuando llegaron las obleas hubo que ordenar a los autos, por lo que comenzaron a repartirse números. Esto fue un poco engorroso porque el orden de llegada había quedado en el olvido.







Embed Ahora empezaron a repartir números pic.twitter.com/An7aNHo4br — Gonzalo Ponce (@Gzlponce) 20 de diciembre de 2017



Con el numerito en la mano, el sol pegando fuerte en la mollera y un poco más de orden comenzaron las revisiones vehiculares que duran 20 minutos (ver aparte) y se cobran según el vehículo y el modelo.





Los que esperaban comentaban lo de siempre: "así es este país", "llevo cuatro horas esperando", "esto no cambia más" y hasta hubo un round de grieta buscando culpables, pero sin demasiada pasión. Casi de exhibición. Tal vez por el calor.





Cerca de las 13 el centro de revisión se descomprimió, pero comenzó a avisar a los conductores que llegaban que, aunque atendían desde las 8.30 hasta las 18.30, ya estaba la capacidad colmada por el resto del día. Les ofrecían volver al día siguiente o el sábado de 8.30 a 13.30.





¿Qué pasa si se circula sin la VTO?

En Mendoza no pasa nada. No se exige.





En el resto del país no debería pasar nada. La ley de Tránsito Nacional especifica que no se puede exigir la VTO si el vehículo está radicado en una provincia que no la exige. No obstante, quienes circulan por San Juan o Córdoba aseguran que en estos casos depende de "la voluntad" del agente de tránsito para interpretar la norma.





En Chile es obligatorio para chilenos y argentinos. En caso que Carabineros (la Policía trasandina) controle un auto argentino exige la VTO, si el conductor no la presenta, las multas van de $7.000 a $12.000.





Renovar u obtener la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) es, por estos días, un periplo de tres o cuatro horas. Eso sí, siempre que todo salga bien. Si un foquito no prende, la bocina no funciona o se registra algún problema en los frenos o el tren delantero del auto, el trámite queda condicional hasta que el problema sea solucionado y verificado nuevamente por la planta responsable.