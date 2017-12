Nueva Ley de Tránsito: estará vigente desde esta semana

Mucho se ha dicho acerca de la nueva Ley de Tránsito de Mendoza, sobre todo respecto de las modificaciones que tendrán que tener en cuenta los conductores para no cometer infracciones. Pero, además, está previsto que desde su puesta en vigencia este próximo miércoles, se aumenten los controles viales y se endurezcan las sanciones, que irán desde multas, hasta inhabilitaciones e incluso trabajo comunitario para los reincidentes.



El gobernador Alfredo Cornejo promulgó la ley el 30 de noviembre y al octavo día hábil, es decir el miércoles que viene, entrará en vigencia. Según explicó Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, desde ese mismo día se empezará a notar un cambio en las calles y rutas mendocinas respecto de los controles de tránsito.



"Estamos buscando que los ciudadanos noten que hay un mayor control vial con la presencia de la policía y los cuerpos municipales de tránsito que se irán incorporando y que van a ser capacitados. Para eso todos los municipios tienen un plazo de 12 meses", dijo Yapur.



Pero no sólo será el aumento de los controles lo que notarán los conductores, sean ellos de motos, automóviles o camiones. También se encontrarán con un endurecimiento de las sanciones en caso de haber cometido alguna infracción.



Por ejemplo, empezarán a regir las inhabilitaciones para todos los que sean considerados reincidentes o "irresponsables del tránsito".





Los tipos de infracciones son tres: leves, graves y gravísimas. Para las gravísimas, son antecedentes para aplicar la reincidencia la comisión de una falta grave antes, mientras para las graves, son antecedentes para aplicar la reincidencia las faltas leves, y no así a la inversa."Estas personas inhabilitadas no volverán a conducir hasta que se cumpla el plazo (que va de los 60 días hasta los 365 días, dependiendo la gravedad de la falta) que establece el juez, y luego tendrán que realizar un curso teórico y práctico en un centro de emisión de licencia nacional de conducir, rindiendo como si fuera la primera vez que sacan el carnet", dijo el funcionario.Pero, además de todo ese tiempo sin conducir y de tener que volver a rendir para obtener la licencia, en lo que respecta a las multas económicas, el valor se duplica, triplica y hasta cuadruplica.Uno de los aspectos fundamentales de la nueva Ley de Seguridad Vial está detallado en el artículo 77 de la misma. Ese ítem, que establece las penas, señala que las sanciones por infracciones o faltas viales que prevé la normativa son de cumplimiento efectivo y no podrán aplicarse con carácter condicional ni en suspenso.Esto incluye tanto a las multas económicas como a la inhabilitación, el secuestro del vehículo en los casos previstos por la ley, el trabajo comunitario y la concurrencia obligatoria a cursos de capacitación, entre otros.Esta sanción implica la realización de diferentes tareas en dependencias del Estado u organizaciones sociales, dado que ya no alcanzará solamente el pago de la multa."El juez puede imponer esa sanción, y se aplica para todas las faltas, de manera discrecional como facultad que tiene el juez", cerró Yapur.