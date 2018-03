Hernán Vega y Nicolás Caggiano son dos mendocinos que se conocieron dando vueltas por el mundo y terminaron unidos con un ambicioso proyecto. Ambos ingenieros, realizaron parte de sus estudios en Francia y, mientras viajaban, descubrieron algo que los enloqueció.

El "bicho", como le dicen ellos, es un moderno y simpático medio de transporte que transita por las calles mendocinas y no pasa desapercibido.

bici8.jpg

"Empecé a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Cuyo. Tuve la suerte de ganarme una beca para estudiar en Francia, donde hice cuarto y quinto año, y en una de esas vacaciones viajé a Holanda y vi una bici muy parecida a esta. Volví a Argentina, me recibí acá y me quedó esa bici en la cabeza. Me encantó la idea, un montón de gente muriéndose de risa", relata Hernán (Ingeniero Civil) desde la famosa "bici".

Embed

"Volvimos a Mendoza y pensamos qué cantidad de cosas que hay para hacer, que la gente de a poco se va a ir copando. Nos juntamos después de trabajar y nos quedamos con esto hasta tarde. Tiene un chasis grande, una espina grande abajo, el techo arriba es rebatible, tiene tren delantero y trasero de una camioneta, se unen las cadenas con dos ejes que derivan en uno solo y van a una junta cardánica. Adelante tenés la dirección de un Senda, volante de VW, focos de Citröen, cosas de camión, de tractor. En el techo tenemos mapas de nuestros viajes, cada papel tiene una historia. Empezó como un chiste y ahora vemos que quizás puede funcionar", cuenta Nicolás (Ingeniero Industrial y Mecánico).

Embed

Así nació el Wine Beetle, que sólo funciona pedaleando y que pretende mostrar la provincia de una manera única. "Sabía que por la zona de Bodegas hay bici sendas y lugares para alquilar bicicletas, pero los turistas quedan muy vulnerables. Nosotros tenemos seguro, los llevamos, les damos de comer, los acompañamos. En el tour incluimos una picada, algún vino y una explicación de los viñedos. Tenemos un circuito básico armado, que incluye la Olivícola y la Bodega Trapiche, pero se pueden agregar otras. La idea es terminar el tour con un asado", resume Hernán.





Embed

¿Cuál sería el costo del tour básico? $800, para un recorrido que arranca a las 10 de la mañana y termina cerca de las 17 hs. Incluye dos bodegas, la Olivícola, una picada y vino.

bici1.jpg

Para subirse al "bicho" hay que ponerse, por seguridad, un casco. De todas maneras, los chicos cuentan con tres tipos de seguro: Contra Terceros, de Turismo Aventura y de Tráiler.

bici2.jpg

El Wine Beetle tuvo su primer viaje en octubre y la temporada fuerte es la de Vendimia, aunque está también siempre disponible para casamientos, cumpleaños, eventos empresariales, etc.





Embed

"La gente se imagina cualquier cosa menos lo que es muchas veces, lo miran como con desconfianza al principio. Ahora solo funciona pedaleando, la idea es, más adelante, motorizarlo, son muchos papeles porque ya tenés que certificar un montón de cosas. Por ahora y la temporada que viene la idea es que siga así. Lo que estaría bueno es un motor como complemento, para las subidas y los traslados, por ejemplo", describe Nicolás.

bici7.jpg

El Wine Beetle, sin dudas, no pasa desapercibido. ¿Te animás a dar una vueltita?





Embed

Embed

Embed













Teléfono de contacto: 0261 716-4839

Facebook: @WineBeetle