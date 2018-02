Murió su cliente en el Aconcagua y no puede volver a Grecia

Panagiotis Kotronaros (47), reconocido guía de montaña y empresario griego lleva 38 días esperando una respuesta de la Justicia mendocina que le permita volver a su país o le aclare su situación procesal. El 15 de enero bajó del Aconcagua tras la muerte de Dimitrios Konstantinou, uno de sus cuatro clientes de Grecia.





Desde ese día le quitaron el pasaporte, le ofrecieron una defensora oficial y aguarda ser citado a declarar su versión de los hechos. Recién este jueves tenía audiencia en la Unidad Fiscal de Homicidios. La reunión podría darle alivio o mayores complicaciones a este extranjero que dice sentirse "frustrado" por la experiencia que le toca padecer.





"Estoy de acuerdo con las autoridades judiciales . Si necesitan tiempo para completar la investigación y requieren que me quede, lo haré. Respeto las regulaciones y las leyes de la Argentina, entiendo que esto es normal, pero mientras se aclara pido que me den un permiso para trabajar como portero y ganar el dinero que necesito para mantenerme y mandar plata a mi país. Estoy acá retenido sin hacer nada", contó.





guia-de-montana-griego-2.jpg Panagiotis Kotronaros. El guía de montaña griego se encuentra varado en Mendoza desde hace 38 días porque la policía le retuvo su pasaporte luego de que uno de sus 4 clientes muriera en el Aconcagua. Recién hoy irá a declarar. Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO.



A la deriva

Panagiotis es jefe de una agencia de viajes y el vicepresidente de la Asociación de Montañistas de Grecia. Fue el líder de la primera expedición exitosa hacia el Everest de su país. Ha subido más de cuatro veces los picos del Himalaya. Explicó que sus clientes eran atletas de alto rendimiento y ultramaratonistas que ya habían subido varias montañas con muy buena performance. También especificó que Dimitrios era médico neurólogo y profesor de Medicina para Montaña en Grecia.





"Es la segunda expedición que realizo a Mendoza . Tengo mi propia compañía en Atenas, soy un operador de turismo oficial y tengo empleados a cargo. He traído muchos clientes importantes interesados en el turismo de aventura. El Aconcagua es una gran atracción en el mundo. Me gustaría remarcar que somos clientes, no somos inmigrantes o refugiados que venimos a pedir ayuda. Venimos a hacer negocios y a dar empleo. Esta situación le hace muy mala prensa a Mendoza", dijo.





Según su relato, no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de Mendoza, ni información sobre lo que se le acusa. "No tengo problema de estar el tiempo que sea, pero necesito saber cuánto. Me siento muy frustrado con todo esto. Hasta el viernes tengo plata y después me tengo que ir a dormir a una plaza. Además, tengo tres hijos y soy divorciado. Si no envío dinero pronto cuando llegue a mi país me van a meter preso de todos modos", sentenció.





"Por la forma en que me están tratando y cómo están actuando, si todo el mundo sabe de esta confrontación, nadie más va a venir a subir el Aconcagua y todo el negocio se va a desplomar", reiteró ofuscado en el patio del hotel Mallorca, el único lugar que reconoce como amigable lejos de su país de origen.





Por este caso ya intervino la Embajada de Grecia en Buenos Aires . El cónsul Christos Chatzopoulos envió una nota manifestando la intención de cooperar en todo lo que sea posible con el fin de agilizar la situación procesal de Panagiotis y expresó, entre otras cosas: "La indefinición está ocasionando serios problemas, como erogaciones de grandes sumas de dinero para el alojamiento y la subsistencia diaria de nuestro ciudadano". Enterados de esta situación desde la comunidad griega local se comunicaron con Panagiotis para ayudarlo.





Crónica del ascenso que terminó en una tragedia