Multa de $7.000 a Diego Gareca por el incendio del ECA

El secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, fue sancionado por el Tribunal de Cuentas a pagar una multa de $7.000, por irregularidades que el órgano detectó en las tareas de refacción de la cúpula del ECA (Espacio Contemporáneo de Arte) y en la adjudicación de las obras para que la obra se llevara a cabo, situación que derivó en un incendio el 18 de enero de este año que arruinó buena parte del techo del centenario edificio que fuera sede del desaparecido Banco de Mendoza.



También fueron sancionadas otras dos ex funcionarias de menor rango a afrontar multas de entre $10.000 y $20.000.



El Tribunal de Cuentas cuestionó que nunca se le dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural en la obra a pesar de que tiene jurisdicción directa sobre ella.



Tampoco se siguió un manual de procedimientos, por lo que se le reprocha a Gareca que debió velar por la marcha de las reformas que se estaban realizando.



En el fallo Nº16.886 recalca que "el señor secretario de Cultura no puede pretender eximirse de responsabilidad por considerar que en ninguna de sus etapas lo han tenido como ejecutor ni como responsable y que no ha actuado personalmente".



La cúpula del ECA ardió aquel 18 de enero cuando la jornada alcanzaba temperaturas extremas mientras los obreros trabajan con sopletes con fuego sobre el viejo techo, construido con madera y chapa.



El incendio del ECA dispararía un verano negro para el Gobierno y el propio secretario de Cultura, que un mes y medio después serían alcanzados por la caída de la grúa y la parrilla de luces en el ensayo del Acto Central de la Vendimia.