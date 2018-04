El Gobierno de Mendoza planea concretar en mayo el primer remate de motos secuestradas.





Aunque no hay un número preciso, porque se incrementa en forma diaria no sólo en la Playa de San Agustín sino en la de la Municipalidad de Mendoza y en todas las comisarías, son miles las unidades que terminan convirtiéndose en chatarra porque en la gran mayoría de los casos no son retiradas por sus dueños.





Se trata de los ciclomotores que no tienen papeles y por lo tanto los dueños los dan por perdidos.





Para evitar el amontonamiento de chatarra, ahora el Estado tiene la oportunidad de rematarlos para sacar un beneficio económico y para hacer espacio en las playas de secuestro.





La posibilidad se abrió a partir de la puesta en marcha de la nueva Ley de Tránsito, que entró en vigencia a mediados de diciembre.





La norma dispone que pasados seis meses desde que las motos fueron retenidas pueden llevarse a remate.





Por eso, el Gobierno calcula que el mes próximo se establecerán cuáles unidades pueden ser ofertadas en concurso público.