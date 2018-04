Montero profundizó las diferencias que tiene con Cornejo

El proyecto oficialista para sumar dos miembros a la Suprema Corte de Justicia ganó detractores no sólo en la oposición sino también en el mismo radicalismo. Es que la vicegobernadora de Mendoza Laura Montero salió a marcarle la cancha, una vez más, al gobernador Alfredo Cornejo . Esta vez lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter @lauramonteromendoza.





"Cada vez con más convicción creo que la reforma de la Constitución es absolutamente necesaria. Es muy importante un diseño equilibrado entre los poderes del Estado. La reforma en la Corte está manchada de intereses circunstanciales y daña las instituciones. Necesitamos una reforma de la Constitución ya".





No es la primera vez que Montero busca diferenciarse del gobernador. Ya lo hizo en varias oportunidades en las que las desavenencias internas saltaron a la agenda pública.





La reforma que no fue

El primer traspié de la relación entre Montero y Cornejo fue el proyecto de reforma de la Constitución, que mantuvo ocupada a la vicegobernadora durante su primera etapa en la función pública local, en el 2016. Ella fue quien convocó a diferentes referentes de la vida social y política local, escuchó reclamos y propuestas y su trabajo duró meses.





El conflicto se suscitó cuando el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, impulsó otra iniciativa, apoyada por el Ejecutivo. Ese fue el primer gran quiebre y la sangre casi llega al río. Pero no ocurrió, porque tanto su iniciativa como la de Jaliff quedaron truncas al no encontrar acuerdo en la oposición. Pronto, Cornejo hizo pública su decisión de no insistir en la reforma y, por ende, en sus posibilidades de ir por la reelección.





Pero Montero aprovechó la ocasión en la que el proyecto de la ampliación volvió a ser retirado del debate, y recordó ese trabajo para reformar la Carta Magna, que quedó en el limbo.





También aprovechó esta red social para recordar el proyecto de reforma que ella elaboró durante la primera etapa de la gestión, y que después quedó opacado por el que impulsó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff".





Si bien este fue el primero, no fue el único momento en que ambos líderes se diferenciaron. En reiteradas oportunidades Montero ha lanzado críticas por más participación de mujeres en el poder y no ha tenido respuestas.