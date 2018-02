Mendoza, séptima provincia con mayor cantidad de inquilinos

Durante todo el mes de enero se realizó una inédita encuesta federal a inquilinos, que contó con más de 19.000 participantes y arrojó resultados interesantes. Lo más destacado para Mendoza es que se encuentra séptima entre las provincias con mayor cantidad de viviendas alquiladas, superando la media nacional, y que quienes alquilan destinan, en promedio, el 41% de sus ingresos mensuales.





La encuesta se realizó a través de la web y tuvo participantes de todo el país, que el único dato personal que debían dejar era la provincia en la que viven. De esta manera, los organizadores pudieron obtener algunos datos discriminados que colocaron a Mendoza siempre dentro de las provincias que lideraban los rankings.





Los resultados más destacados muestran que el 87% de los participantes (que debían ser inquilinos obligatoriamente) tiene como principal preocupación el precio del alquiler. A eso se suma que, al igual que en Mendoza, la media nacional indica que quienes alquilan destinan el 41% de sus salarios a los pagos mensuales.





"Una vez que las familias ingresan en la rueda del alquiler, con aumentos de precio que superan ampliamente los índices de inflación y de variación salarial, les resulta muy difícil salir. Esto demuestra la importancia de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y que espera su tratamiento en Diputados", expresó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN).





El otro aspecto en el que se destaca Mendoza dentro de las 10 primeras provincias es en el porcentaje de inquilinatos. En la provincia, el 21% de las personas o familias son inquilinas, superando así la media nacional, que quedó establecida en el 17%.





Sin controles

Dentro de los datos generales de los 19.000 encuestados, aparece una cifra por demás contundente. El 97% de los inquilinos cree que no hay un control efectivo sobre las inmobiliarias, lo cual se traduce en incumplimientos diversos, cobros excesivos y, sobre todo, destacan en la Federación, "en la evasión impositiva generalizada del mercado inmobiliario".





"Casi el 50% de los encuestados que pagan expensas afirmaron que no les discriminan las ordinarias de las extraordinarias, lo que genera que paguen cifras muy altas que no sólo valorizan el inmueble, sino que elevan de forma encubierta la rentabilidad del sector propietario", agregaron desde la FIN.





Mujeres preocupadas

El 60% de las personas que respondieron la encuesta fueron mujeres y al menos 25% de ellas afirmó que alguna vez le rechazaron la posibilidad de alquilar una vivienda por el hecho de vivir con sus hijos.





Si bien esta problemática no se ha reflejado en Mendoza por el momento, no deja de ser una gran preocupación, sobre todo para las madres solteras, viudas o divorciadas, (también hay papás que viven solos con sus hijos, pero es menor la cantidad), que esperan que no se empiece a aplicar.