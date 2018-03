Mendoza: mejor que el nivel nacional en Matemáticas

conclusiones aprender.jpg

"El gran dato es la mejora en matemática. El mismo presidente Mauricio Macri admitió que a nivel país nos cuesta aún mejorar en matemática, en donde seguimos estancados, y Mendoza es una de las 10 provincias que logró mejorar casi 3 puntos, eso en un contexto de estancamiento es un logro significativo", resaltó ayer el titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, al analizar los resultados del Operativo Aprender en la provincia.La mirada optimista está puesta en los logros alcanzados el año pasado en el nivel secundario. De un universo de 13.986 estudiantes evaluados, en matemática el 4,2 % (587 alumnos) consiguieron un desempeño avanzado, mientras otro 29% (4.057) obtuvo una calificación satisfactoria. Es decir que en total fueron 4.644 adolescentes, 33,2% de los evaluados, quienes consiguieron buenos resultados, lo que supera en 2,6% a los resultados del 2016, cuando sólo aprobó el 30,6%.Esta materia, que parece ser un mal endémico para el sistema educativo nacional –entre el 2013 cuando se realizó el último Operativo Nacional de Evaluación (ONE) y el 2017 la cantidad de los alumnos que alcanzaron niveles satisfactorios y avanzados se mantuvo bajo y para colmo, con tendencia a empeorar-, en Mendoza no deja de ser un problema a resolver. En este operativo, desaprobaron matemática 9.342 alumnos, es decir el 66,8% de los evaluados. Esa cifra se conforma del 28,8% (4.028 estudiantes) que sólo lograron un desempeño básico y otro 38% (5.314 estudiantes) que estuvo por debajo del básico. En el 2016, ese nivel de desaprobados fue del 69,4%."Esto es un llamado de atención. En matemática lo que hemos hecho es revertir más rápidamente que otros distritos una tendencia de caída. Respecto al ONE del 2013, veníamos cayendo. No hemos alcanzado todavía a volver a subir a aquellos niveles, pero ya no seguimos en línea descendiente. Esto nos muestra que la tendencia va bien, hay que seguir trabajando en mayor capacitación docente, mayor apoyo a los chicos y a la escuela", analizó Correas, para quien "los grandes héroes de esto son los docentes, los alumnos y las familias" y se debe a "un mejoramiento del clima en la educación de Mendoza, que genera que haya mayor presentismo de docente y alumnos, mejoramiento en infraestructuras y se puedan implementar programas como el denominado "La matemática cuenta".Aquella eterna dificultad que mostraba que los alumnos mendocinos no lograban comprender los textos que leían o no conseguían hacer inferencias, parece ir disminuyendo lentamente. Así lo prueban las cifras del reciente Operativo Aprender 2017. De los casi 14.000 alumnos secundarios evaluados, el 17,6%, conformado por 2.462 estudiantes, mostró un desempeño avanzado, y a eso se suma el 48,2% (6.742 jóvenes) que tuvieron una nota satisfactoria. Por tanto, aquel buen resultado que se obtuvo en el 2016 del 60% de aprobados, se superó el año pasado con el 65,8%. Desde la DGE, atribuyeron este crecimiento a programas de lectura, concursos de ortografía y programas de alfabetización temprana.