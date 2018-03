El primer caso de sarampión considerado autóctono registrado en Argentina después de 18 años puso el foco en la importancia de la vacunación a tiempo y en el cumplimiento del calendario oficial, sobre todo en niños. En Mendoza no se registran casos de sarampión desde 1998, es decir desde hace 20 años.

El Ministerio de Salud de la Nación inició una investigación para identificar la fuente del contagio de una beba de ocho meses que fue diagnosticada con sarampión en el barrio porteño de Almagro,cuya evolución es buena, según informó esa cartera.





El caso de esta beba, residente en la ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes, es el primer diagnóstico de sarampión "autóctono" en Argentina desde 2000, aunque en estos 18 años hubo personas que se contagiaron en el exterior.





El director del departamento de Epidemiología, Bioestadística y Ambientes Saludables de Mendoza, Rubén Cerchiai, dijo que en la provincia el último caso que se registró fue en 1998. Explicó que en el caso de la bebé de Buenos Aires no se considera que sea un caso importado porque no ha viajado al exterior en los últimos 15 o 20 días. Recalcó, al igual que lo hicieron a nivel nacional, la importancia de la vacunación en los niños. "En nuestro calendario y en la mayoría de los calendarios del mundo se coloca la primera dosis a partir de los 12 meses y a los cinco años, en el ingreso al jardín", explicó.





"Por el momento no hay recomendación de que se vacunen antes del año, en el caso de un chiquito a partir del sexto mes se puede anticipar si va a viajar a un país en el que hayan casos de sarampión, pero eso no implica que después no reciba la dosis del año y la de los cinco años. No hay que alarmarse e ir a darles dosis 'por las dudas' a los niños, porque no hay un brote", comentó.





"Esto sucede porque empiezan a bajar las coberturas de vacunación, hay personas grandes que no están protegidas. Yo calculo que ahora con esta situación todos estos grupos antivacunas se van a callar un poco porque lo que está sucediendo es producto de no vacunarse", sostuvo Rubén Cerchiai, acerca de los movimientos antivacunas que han surgido en el mundo en el último tiempo.





Sergio Saracco, director del Observatorio Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la UNCuyo y magister en Toxicología, dijo que "sin lugar a dudas la vacunación nos da total certeza y seguridad en cuanto a su uso". "Estos grupos carecen de datos fehacientes, se basan en mitos e información antigua que no está para nada vigente. No tiene una razón de ser, estamos volviendo a las cavernas", afirmó.





"Gracias a la vacuna antisarampionosa, la OMS nos dice que se han salvado más de 40 millones de vidas entre 2000 y 2016. En Argentina, al no haber casos, uno solo ya es epidemia, por definición es un aumento sobre la media. Por eso ha disparado la alerta en todo el sistema de salud para contenerlo. Que esto no se expanda depende de que genere un llamado de atención a la sociedad, hay que chequear que tengan el esquema de vacunación completo. Son vacunas accesibles y gratuitas", agregó.





Recomendaciones de vacunación De 12 meses a 4 años. UNA DOSIS de vacuna Triple Viral

Mayores de 5 años. DOS DOSIS de vacuna Doble/Triple Viral (después del primer año de vida). Las dosis aplicadas antes del año de vida no se toman en consideración.

Viajeros. TODOS los viajeros tener esquema de vacunación completo para la edad. De presentar esquema incompleto, se debe vacunar por lo menos 14 días previos al viaje. Los niños de entre 6 y 11 meses que viajen a países con circulación viral deben recibir una dosis de vacuna Triple Viral

Personal de salud. Todo el personal de salud debe certificar DOS DOSIS de vacuna Doble/Triple Viral.





¿Cómo se previene? La vacunación es altamente efectiva en la prevención del sarampión. Las personas que no han recibido la vacunación completa están en alto riesgo de contraer la enfermedad. La vacuna contra el sarampión es una vacuna a virus vivo atenuado que está asociada con la vacuna de la paperas y rubeola en la vacuna Triple Viral. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar.





¿Qué es?

Es una enfermedad muy contagiosa de origen viral. Se transmite por vía aérea y se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar o bien simplemente por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. El virus puede vivir hasta 2 horas sobre las superficies contaminadas.





Síntomas

Aparecen entre 8 y 12 días después de la infección.

Fiebre alta.

Conjuntivitis.

Secreción nasal

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla

Tos

Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo.





¿A quiénes afecta?

Afecta sobre todo a los niños menores de 5 años, desnutridos y adultos con inmunodeficiencias. Sin embargo, cualquier persona expuesta puede ser afectada por el virus.





Del 3% al 6% de los casos son letales y los que corren más peligro son los bebés de entre 6 y 11 meses de edad