Mendoza, destino predilecto del turismo gastronómico

De la mano del enoturismo, que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas en Mendoza, el turismo gastronómico va tomando cada vez más fuerza. Según un ranking internacional, la provincia ya es una de las preferidas del país entre los viajeros que a la hora de elegir un destino ponen como prioridad tener buenos sitios para comer.



"A una buena copa de vino le hace falta un buen plato de comida", coinciden varias personalidades destacadas en el rubro. También coinciden en que el paladar de los visitantes de Mendoza ha cambiado, es más exigente que antes y que, ahora, lo que se busca, incluso antes de emprender el viaje, es poder vivenciar nuevas experiencias relacionadas a la gastronomía y el vino.



"Hay turistas que ya tienen sus vinos, llegan y eligen lo que conocen, pero también están los que vienen a buscar una experiencia nueva. Entonces se preguntan y te preguntan cómo quedará esa comida que van a probar, con tal o cual vino. Están preocupados en buscar un maridaje, interesados en vivir experiencias enriquecedoras y no solamente ir a comer una buena comida con un vino que acompañe", aseguró Adriana Castro Altamira, sommelier de Francesco Ristorante.



Esta situación descripta por Castro Altamira se repite tanto en los restoranes de primer nivel que tienen cavas con gran variedad de etiquetas, como en las bodegas que cada vez más amplían su menú de la mano de chefs renombrados.



Reconocimiento internacional

"El turismo gastronómico crece día a día. A veces, sucede que eligen entre algunos lugares determinados porque saben que allí hay mucha gastronomía de calidad. La potencia que tiene Mendoza con esta posibilidad de comer y beber bien es impresionante", afirmó Beatriz Barbera, propietaria de Francesco Ristorante.



Este posicionamiento que ha ganado Mendoza puede reflejarse en varios ejemplos. Uno es que la reconocida guía Michelín, que distingue a los mejores restoranes, puso sus ojos en la provincia y eso va de la mano de un elevamiento en el concepto de la gastronomía.



Otro ejemplo es que varios restoranes y bodegas se presentaron para concursar por el premio Best Of, que otorga la Red de Grandes Capitales del Vino, y los primeros tres puestos quedaron en manos de representantes locales.



"También es muy representativo para Mendoza que el reconocidísimo chef Germán Martitegui dijo que cerrará su restorán en Capital Federal y lo abrirá en Valle de Uco. Eso es un dato importante y que habla mucho y bien de Mendoza", agregó con mucho entusiasmo Gabriela Testa, presidenta del Ente Turismo Mendoza.



Un estudio que la posiciona

El sitio de internet Booking.com realizó un relevamiento con viajeros de 26 países, de los cuales un importante porcentaje aseguró interesarse para vacacionar en lugares con propuestas destacadas en gastronomía.



"Más de 4 de cada 10 argentinos decidirán sus vacaciones 2018 según la oferta gastronómica del destino a visitar. Además, casi 2 de cada 10 evitan los lugares que no cuentan con propuestas destacadas en materia de alimentos y bebidas", asegura el estudio.



A partir de sus estadísticas, basadas en millones de comentarios que viajeros expusieron en el sitio, Booking.com construyó también un ranking para destacar los destinos mejor considerados en base a su gastronomía.



En el Top 5 de ciudades destacadas en Argentina, Mendoza figura en segunda posición, tras Buenos Aires y antecediendo a Mar del Plata, Salta y Villa General Belgrano.