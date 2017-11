Mauricio Palacio es el bailarín de oro de Santa Rosa

Con 17 años se convirtió en el campeón de jazz en el concurso Sudamericano más importante de baile. Es integrante del Estudio Stylos que dirige Romina Palacio y que logró de manera individual una de las tres medallas de oro que obtuvo la delegación argentina en Brasil.





–¿Cómo fueron tus comienzos con la danza?

–Comencé a bailar desde los 4 años, folclore en el ballet de mis hermanos La Piedad, y de ahí fui aprendiendo y especializándome en distintos tipos de danzas: como reggaetón, jazz, contemporáneo, hip hop y demás.





–¿Cómo es la experiencia de que tus hermanos sean tus profesoras?

–Tener a mis hermanos como profesores es un orgullo, ya que no solo nos une un vínculo familiar si no por el amor a la danza, ellos siempre quieren lo mejor para mí, me ayudan, cuidan, y corrigen día a día. Son grandes profesiones que admiro muchísimo.





–¿Cómo llegaste al certamen en Brasil? ¿Cuál fue el camino?

–El año pasado con mis profesores Romina y Lucas Palacio (hermanos) decidimos participar en el preselectivo Sudamericano de Danza Libraf, ya que había tenido un año excelente y nos arriesgamos a preparar un solista de jazz. Es una danza que tiene mucha técnica y la fusión de varios estilos de danza como contemporánea, lírico, etc. En esa competencia salí mejor bailarín con el puntaje máximo de 10. Así fue que obtuve el pasaporte directo al Sudamericano en Tramandaí, Brasil. Tuve una preparación que duró un año. Fue muy intensa, sacrificada, ensayando 4 horas por día. El viaje se realizó en octubre de este año y tuvimos 42 horas para llegar hasta Tramandaí.





Mauricio-Palacio-3.jpg



–¿Habías ganado otras medallas antes?

–Sí, he ganado muchas medallas antes, pero ninguna cómo esta que me consagra como campeón sudamericano y me llena de orgullo.





–¿Qué se siente ser campeón sudamericano de jazz?

–Para mí ser campeón es todo, mi mayor orgullo, algo inolvidable para mí. Único sin lugar a dudas. El mayor logro, pero sé que vendrán muchos más.





–¿Qué otros premios se trajeron?

–Además trajimos medalla dorada en Grupal Jazz, medalla dorada en Pop Dance, medalla plateada en Ritmos Latinos (zumba fitness).





Mauricio-Palacio-4.jpg



–¿Cuál es tu nueva meta?

–Mi meta es seguir perfeccionándome en la danza, que es lo que amo hacer, dejar el país en lo más alto y llegar a ser campeón Internacional.





–¿A quiénes agradecés tus logros?

–Este logro se lo debo a mi familia, que siempre me apoya en todo, en cualquier cosa que me proponga ellos están. A mis profesores que son unos genios y a las personas que me ayudaron para estar ahí.





–¿Qué significa bailar para vos?

–Para mí bailar significa pasión, entrega, armonía, es todo, es lo que me gusta. La danza me hace ser quien soy. Me hace feliz.





–¿Qué dicen en Santa Rosa de vos?

–En Santa Rosa me admiran muchísimo, hay un montón de chicos que quieren seguir mi camino, y el cariño de la gente me da una satisfacción muy grande.





–¿Qué les dirías a aquellos chicos que quieren comenzar a bailar y no se animan?

–A todos esos chicos que todavía no se animan. Quiero decirles que bailar es lo mejor, nada es imposible, si se animan van a llegar lejos. Todo lo que se propongan lo van a lograr, ya que todos son capaces de cumplir su sueño como lo hice yo.