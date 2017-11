Maru Botana: Las recetas de su vida

Si pensamos en cocina, diversión, alegría y una risa contagiosa sin dudas que estamos pensando en Maru Botana. La reconocida chef argentina está en Mendoza en el marco del festival gastronómico ConBoca que fue declarado de interés cultural de la provincia Maru estará en el día de hoy dando una clase de cocina, desde las 16, en el Arena Maipú





Sin dudas que ella junto a Narda Lepes son dos de las chefs más conocidas del país y ambas son parte del ConBoca. Maru comenzó su carrera televisiva relacionada con la cocina en 1998 en el canal Utilísima y luego realizó Sabor a mí, ciclo que duró ocho años y que llevó a la cocinera al estrellato.





Actualmente su fusión entre la cocina y la diversión se puede ver en el canal América con Cocinando para vos. Antes de su arribo a Mendoza, Maru Botana habló con Escenario y contó cómo vive el auge que han tomado los programas de cocina y qué opina de la cocina mendocina.





–¿Qué relación tenés con Mendoza?

–Muy buena. Decidí a sumarme al ConBoca porque me encantan estos festivales gastronómicos. Es buenísimo para los productores y cocineros. Me encanta descubrir y visitar Mendoza. Siempre es hermosa estar ahí. Me encanta compartir mis experiencias y compartir con nuevos productores.





–¿Cómo empezaste en la cocina?

–De chiquita, siempre me gustó la cocina, nací con este arte. Por suerte a mi familia le encantaba la cocina, la gastronomía y comer rico. Mis primeros pasos los di en la cocina de mi casa con mi mamá y mis abuelas, aprendiendo y cocinando. Después empecé a vender tortas a los 12 años, y con unos años más me sumé en la cocina de Francis Mallmann. Gracias a lo que aprendí y a los programas de él pude empezar mi propia carrera en la televisión.





–Tenés muchas facetas, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta?

–Lo que más me gusta es que tengo un montón de cosas diferentes en mí carrera. Lo que menos me gusta es estar a las corridas, que en el fondo me termina gustando (risas). Tengo tantas cosas, locales, la tele, publicidades, clases, programar un restaurante, escribir un libro. Te mareas de las diferentes cosas pero es divertido porque todo se comunica.





–¿Te gustan los realitys de cocina?

–Me gustan, están buenos. A veces siento que se pierde la magia de la cocina y por ahí me aburre que los pasen todo el tiempo.





–¿Te gustaría estar en el rol de jurado?

–No me veo en el rol de un jurado malo. Participaría del lado del chef que acompaña, aconseja y da ganas de seguir, no del que reta.





–¿Qué te gusta de la cocina mendocina?

–Me gusta que se utiliza mucho producto natural, de la tierra. Con un gran acompañamiento que es el vino y sus cultivos. Es una cocina bien autóctona y eso me encanta.





–¿Tu último libro "Las recetas de mi vida" fusiona tu carrera con la cocina?

–Fue un libro escrito en dos años que tardó mucho en escribirse y salió impecable, muy completo. Con un bagaje de recetas bien hechas y bien vividas. Fue lindo, lo hice en familia con muchos amigos y afectos. Es un libro que me encanta. Me gusta que la gente me mande fotos de esas recetas, es algo muy gratificante.





–¿Alguno de tus hijos heredó la pasión por la cocina?

–Ninguno heredó la pasión por la cocina pero sí por la buena comida y lo que origina el placer de comer. Les gusta comer un buen plato, disfrutarlo, no siento que ninguno tenga el placer del cocinero y de lo que es estar en la cocina. Los educamos con una buena formación gastronómica en cuanto a los gustos.





–¿Qué proyectos tenés para el año que viene?

–Tengo varios, voy a inaugurar un nuevo local en San Isidro (Buenos Aires) y tengo un montón de proyectos que están en un pizarrón pero todavía no están concretados. Me encanta tener proyectos y desafíos pero siempre trato de vivir más el presente que el futuro. Hay que aprovechar el presente y que ese presente me de un futuro.