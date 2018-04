Martín Orozco, el creativo mendocino del #SocialMediaDay

Energía, optimismo, ganas de crecer, predisposición y una sonrisa de oreja a oreja, son las primeras luces que se pueden ver en Martín Orozco.

El fotógrafo profesional comenzó su etapa veinteañera estudiando derecho, carrera que no lo apasionaba. En búsqueda de ese sentimiento que motivara sus días, conoció la carrera de diseño, que estudiaba un amigo, y se lanzó a cursarla.

"En el pre universitario me dí cuenta que la cabeza me hizo un click, los profesores estaban contentos, motivados, con alegría", contó.

"Antes de terminar la carrera ya tenía mi propio estudio de diseño con un amigo y trabajábamos muy bien. En la mitad de la carrera mi mamá me regaló mi primera cámara de fotos y fue amor a primera vista, terminé estudiando diseño y fotografía", añadió.

"Después llegó un momento en el que sólo la fotografía ocupaba lugar en mi cabeza, abandoné el diseño y me dediqué de lleno al mundo de las imágenes", narró a Diario UNO.

Este mendocino de 35 años quiere marcar la diferencia en nuestra provincia e impulsar proyectos locales, por eso es que estará en el evento más importante de tendencias e innovación en Social Media, Comunicación y Negocios Digitales de nuestro país que se realiza en la provincia desde el 2013.

Estará a cargo de la charla de "Redes Sociales" y "Creatividad", dos ejes que lleva a cabo con éxito y esfuerzo hace varios años.

Con más de 17mil seguidores entre Instagram y Facebook, se destaca en las redes sociales con su #Proyecto365.

¿Cómo surgió el Proyecto365?

-Fue muy gracioso, fue como un manotazo de ahogado, fue tirarme una soga a mí mismo. En 2014/2015 tuve años muy buenos laboralmente, pero todas las fotos que yo quería hacer no las hacía porque no me dejaban ganancia. Pero a la vez tenía ganas de hacerle una foto al artesano que está todos los días en la plaza por ejemplo. La fotografía es mi pasión y mi hobbie y veía buenas fotos en todos lados.

El primero de enero de 2016 me fui a mi estudio a adelantar trabajo y dije: "¿qué estoy haciendo?", me cayó la ficha. No pasaba nada si me demoraba unos días en entregar un trabajo, en vez de estar en la pileta disfrutando con mi mujer e hijos. Ahí pensé: "si no le doy una vuelta de tuerca a esto, termino quemado en medio año".

-¿Y qué hiciste?

-Quería hacer cosas y no sabía qué. De todos los fotógrafos que sigo me gusta ver sus procesos, no el trabajo final.Y así empecé el #Proyecto365 que existe en todos los ámbitos: cocina, música, fotografía; que consiste en hacer algo todos los días y así ver los resultados de la mejora con el paso de los días.

Me puse a investigar y ningún fotógrafo profesional lo había hecho en el mundo, así qué decidí profesionalizar ese proyecto y hacer una especie de tributo a Mendoza y su gente.









-¿Qué criterios tomás a la hora de elegir la foto del día?

-Estoy todos los días en una búsqueda de algo que me llame la atención, quiero la mejor foto, que sea trabajada, no improvisada.

Trato de que sea algo estético, me apoyo mucho en la composición, en las reglas de fotografía, que tenga una buena iluminación y un buen mensaje. Cuando es una persona trato de que tenga un buen mensaje para dar.

Cuando invito a alguien, tiene que ser alguien que me provoque admiración y alegría. Puede ser admiración profesional, motivacional, humana, de cualquier forma.

-¿Entonces te encargás de reflejar sólo cosas buenas en tus fotos?

-En los medios lamentablemente lo que prima son las malas noticias, y creo que en el mundo hay más buenas personas que malas, pero las malas tienen más marketing (risas).

Desde el mini grano de arena que es mi proyecto, decidí enfocarme en las buenas personas que hay en Mendoza y en sus historias por contar.

-¿Cómo es el proyecto de Vendimia?

-Ya lo finalizamos, me queda terminar de subirlo. Concluye con un libro y una muestra. Es un proyecto que siempre tuve ganas de hacer y motivado por el #Proyecto365 me animé.

En la Vendimia siempre nos acordamos de las reinas y algunos de las virreinas. La idea es generar conciencia de todas las reinas y sus departamentos. No sólo las reinas como caras bonitas, sino lo que son y lo que representan en su departamento.

El motor de este proyecto es la mujer, la mujer como súper heroína, la mujer empoderada. No las retraté como concurso de belleza, que es como lo han hecho históricamente, por eso quise mostrarlas de otra forma.

Alejadas de cualquier tipo de industria, están en un escenario natural, post apocalíptico (risas), las he hecho meterse a ríos, escalar montañas, subir médanos en el desierto. Quiero mostrar que son mujeres líderes, independientes, fuertes.

-¿Y el proyecto de los puesteros?

-Termino el de las reinas y me pongo de lleno con ese proyecto. Básicamente quiero mostrar la vida los puesteros gauchos de nuestra provincia.

-¿Qué te transmitió el puestero que querés mostrarlo en tus fotos?

-Me parece que es gente que vive una vida totalmente diferente a la tuya y a la mía. Viven con los animales, la naturaleza, fuera del consumismo y globalización y quiero tomarles una foto y poder tener la oportunidad de charlar y que me cuenten cosas sobre ellos.

También quiero mostrar, para empezar a valorar lo que tenemos en Mendoza. Que no sea cool solamente ver a los nativos de África, si acá también tenemos nuestros nativos y nadie los muestra.

Yo pienso en Mendoza como si estuviera viviendo en Londres o en Nueva York, pienso en estos proyectos para mostrarlos al mundo y mostrar que Mendoza no es solamente el vino.

Ya finalizando la entrevista, en un ambiente muy distendido y relajado entre risas, en uno de los estudios de Grupo América, Martín dijo que lo que más sirve es ser genuino y animarse a los proyectos que uno a veces "sueña". Es el animarse lo que los convierte en realidad.

Detalles de su camino y las herramientas con que trabaja es lo que va a exponer este jueves 19 junto con experiencias de personas vinculadas al universo digital que abordarán las últimas tendencias.

También se expondrá el uso de las redes como recurso para causas solidarias, gestión de contenidos y creatividad.

Para agendar

Dónde: Sheraton Mendoza (Primitivo de la Reta 989 de Ciudad)

Cuándo: Jueves 19 de abril.

Hora: A partir de las 13:30