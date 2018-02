Mariela, una reina distrital que le ganó su pelea al cáncer

La sonrisa la tuvo siempre, antes, durante y ahora luego de que le dieron el alta por el cáncer de útero que le diagnosticaron hace 11 meses. Ella es Mariela Arreceygor (cumple 28 años este lunes), reina de la Vendimia de Rama Caída en 2011.





Ya el año pasado, cuando recibió a Diario UNO San Rafael en medio de su lucha, sorprendió a todos con la energía y optimismo con la que encaraba la enfermedad.





Ahora que le dieron el alta (con controles cada seis meses), mantiene ese espíritu que contagia buena onda.





La clave de esto es, primero, afrontar los obstáculos de la vida con energía positiva y luego, ya puntualmente hablando del cáncer o de otras enfermedades, ir al médico para detectar las cosas a tiempo.





"Me dieron el alta y volví a trabajar y a mis actividades de toda la vida. El 15 de febrero tuve la primer consulta con el médico para dar finalizado lo que fue el tratamiento, obviamente con controles cada seis meses. Estoy bien, mi cuerpo está normal, no tengo problemas secundarios que era lo que me preocupaba, la fertilidad. Estoy contenta y feliz", contó Mariela sentada en el sillón de la casa de su pareja, Leandro, que la ha apoyado todo este tiempo al igual que su familia y amigos.





Sobre la enfermedad que enfrentó, explicó que "empezó como una mola persistente, los primeros días de marzo (del año pasado) me dieron el diagnóstico. Era una mola en el útero, adentro, no agarra cuello ni nada del útero. Fui a quimioterapia y terminé el 24 de setiembre".





Para quienes la vieron durante ese tiempo, lo primero que les sorprendió fue su actitud positiva y verla rapada a cero, algo que decidió apenas se le empezó a caer el pelo. "Creo que la energía y la predisposición de hacer las cosas que el médico dice son fundamentales, acompañado de un montón de cosas, seguir adelante es fundamental pero más que nada psicológicamente lo que me ayudó fue mi voluntad y decir sí lo voy hacer".





A modo de ejemplo y casi de consejo, precisó que "la enfermedad no tiene que sacarte lo que sos, la esencia de cada uno. La familia sufre mucho porque no está sintiendo lo que uno siente y por ahí no saben qué hacer. Poniendo buena onda y energía no sólo te mejoras vos sino el alrededor y eso te ayuda mucho".





El alta médica y esta entrevista llegan justo antes de cumplir 28 años, lo que hará este 26 de febrero. "Ha sido una época muy estable mentalmente, ya no soy una nena, me agarró en una etapa acompañada, bien con mi pareja, mis papás, mis tíos, amigos, fue en el momento justo diría".





Tras pasar por lo que pasó, Mariela dijo que es "fundamental ir al médico, escuchar el cuerpo, si me duele, si me molesta, tengo que ir al médico, la detección a tiempo es fundamental en todos los casos".





Cambio de hábitos alimenticios





Atravesar la enfermedad hizo que Mariela Arreceygor, que fue reina por el distrito de Rama Caída en 2011 y luego fue reina de la Melesca al salir cuarta en la elección departamental, se metiera de lleno en la lectura sobre temas de nutrición y de psicología.





Así, viene cambiando sus hábitos de alimentación y ha dejado de comer cosas como harinas, azúcar, etc.





"Nunca comí carne pero cuando me enfermé el médico me aconsejó comer carne. Estoy tratando de dejar los lácteos, las harinas y dejé el azúcar porque hace que el cáncer se reproduzca más rápido. Estoy leyendo, incursionando mucho en una idea vegetariana tipo vegano", comentó.