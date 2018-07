Un profundo malestar se ha generalizado en un sector de la fuerza policial tras la muerte de un efectivo que falleció de una enfermedad pulmonar y, según comentaron desde su entorno, fue agravada por no tomarse días de licencia para no dejar de cobrar una parte de su sueldo.

El hombre en cuestión es el auxiliar César Alberto Castro (38), quien prestaba servicio en la Comisaría 25 ubicada en San José, Guaymallén. Fuentes ligadas al hombre narraron que desde hace varios días venía arrastrando una neumonía.

Pese a esto, no quería tomarse descanso por la enfermedad ya que en ese caso le sería descontado el presentismo, o comúnmente denominado ítem arma. Si bien esto estará sujeto a investigación, lo concreto es que el martes pasado se presentó a trabajar y pidió permiso porque debía ir al médico.

Debido a su estado, el profesional de la Salud decidió dejarlo internado. Su situación se agravó ya que pasó a terapia intensiva, donde falleció este viernes.

Tras la muerte de Castro, distintos miembros de la fuerza policial manifestaron su descontento no sólo por el deceso si no por la situación que deben vivir con el ítem arma. "No podemos faltar por más que estemos enfermos porque nos descuentan esa parte del sueldo que es alrededor de entre 3 mil y 5 mil pesos", comentó un efectivo.

Por el momento, trascendió que desde la Asociación de Ayuda al Policía de Mendoza presentarán una denuncia ante Fiscalía del Estado el próximo martes para que se profundice las circunstancias en las que falleció el policía.

Al ser consultado sobre el tema, el director de la Policía Roberto Munives manifestó su pesar por el fallecimiento y adelantó que en caso de surgir una investigación "nos allanaremos ante todo el arco jurídico. Si piden explicaciones las daremos sin problemas".

Sobre el cuestionado ítem arma, dijo que "no se trata en realidad de un ítem, como en el caso de los docentes, si no que es el presentismo. Cuando una persona falta por enfermedad cobra el mismo sueldo pero sin el presentismo, que es un premio para quien viene todos los días a trabajar. El porcentaje es inferior al 10% del sueldo".