Macri sobrevolará hoy los incendios en el Sur

Dar la orden de inicio de una obra de repavimentación de la avenida Balloffet –un tramo de 4,5 kilómetros de la ruta nacional 143 con una inversión de unos $30 millones– en San Rafael, suena a poco para motivar la llegada del presidente al departamento sureño. Al menos así lo ven en la Comuna, donde esperan de Mauricio Macri algún otro anuncio, como podría ser sobre la esperada obra de Portezuelo del Viento, pero ningún indicio certero alentaba ayer esa esperanza.



Según los escuetos detalles que se filtraron ayer de Protocolo, se supo que Macri llegaría a las 10 al aeropuerto sanrafaelino, donde lo esperarán el intendente Emir Félix y el gobernador Alfredo Cornejo, y con este se subiría a un helicóptero para sobrevolar la zona de los incendios forestales, que ya consumieron más de 100.000 hectáreas, sobre todo de General Alvear y que disparó declarar la emergencia agropecuaria (ver pág. 9). Para colaborar con la pelea contra el fuego la Nación envió decenas de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



El vuelo, que duraría aproximadamente unos 50 minutos sería el escaso tiempo que tendrían para hablar a solas con Cornejo. El dato no es menor si se tiene en cuenta que este será el primer acto público de Macri con el ahora presidente de la UCR. El mendocino es la voz del principal socio político del PRO dentro de Cambiemos y existe un proyecto que divide aguas dentro de ese frente: vender acciones del Estado en Transener, la mayor transportadora de electricidad del país. También sería la oportunidad para que surgieran pedidos mutuos.



Después de ese vuelo, ambos mandatarios volverán a la ciudad sureña para el acto de inicio de obra en la esquina de avenida Balloffet e Yrigoyen.



En la fugaz visita, Macri no daría conferencia de prensa en un día clave para el país, ya que se espera que hoy el Banco Central dé a conocer el comunicado de Política Monetaria. En él se analiza el contexto económico y la evolución de la inflación, y define la tasa monetaria que hoy es de 28,75%, por lo que es una jornada de expectativa para economistas, bancos e inversores.



Esperan un gesto

"Para nosotros es muy positivo que venga el Presidente e inaugure una obra tan esperada como es la avenida Balloffet que, además, conecta con el corredor turístico del Sur, pero también porque queremos que vea nuestra economía que está desmoronada. Tenemos graves problemas con la cosecha del durazno y la ciruela: el precio es tan bajo que los productores no quieren cosechar y las industrias han dejado el personal mínimo para funcionar", analizó el intendente sanrafaelino, Emir Félix, quien sumó a esa difícil situación, los incendios que están afectando al sector ganadero.



Para el cacique sureño, si el Presidente llegara con algún anuncio más bajo el brazo, tal vez podría esperanzar los alicaídos ánimos de los productores locales.



"Si trajese alguna definición sobre Portezuelo del Viento sería muy bueno para el ánimo de la gente", deslizó.



Su hermano, Omar Félix, hoy diputado nacional fue más allá: "Somos agradecidos, pero también esperamos algún avance sobre varios temas que espera la provincia, como son Los Blancos, la doble vía Mendoza-San Juan, los pasos fronterizos o el trasvase del río Atuel. Algo que apuntale a nuestras economías regionales que hoy están en crisis".



Visita de médico

Después de lo protocolar Macri tendría el ya clásico mano a mano con algún vecino, que en principio no sería del centro sanrafaelino, sino de algún distrito. Tras ese contacto el presidente retornaría a su vacaciones en la Patagonia.