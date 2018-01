La repavimentación de la tradicional avenida Balloffet, de San Rafael –coincide en su extensión de 4,5 km con la Ruta Nacional 143–, será el inicio de un plan de obras para el ingreso al departamento más poblado del Sur mendocino. La importancia del comienzo de la obra motivó la visita del presidente Mauricio Macri, quien llegará mañana para dar luz verde a los trabajos públicos que se realizarán allí.



Según confirmó la directora de Vialidad nacional Mendoza, Patricia Gutiérrez, están en carpeta la construcción de dos nuevos puentes de hierro –pasan por sobre el río Diamante– que hoy existen, pero son muy antiguos y de la variante San Rafael. Esta obra, similar a la de Palmira (en San Martín), tendrá como finalidad que la ruta no pase por el centro de la ciudad, para disminuir el flujo de tránsito, sobre todo de vehículos de transporte y carga pesada.



Reconstrucción

La diputada provincial sanrafaelina María José Sanz explicó que lo que quieren, en conjunto con el Municipio, es poner en marcha un plan maestro para esa avenida, dado que es un corredor turístico y económico muy importante para el departamento. "Por ahora, se trata de la repavimentación, porque el asfalto está destruido. Hay que reconstruirlo. Si fuera de tierra, sería mejor. Pero la idea es planificar, por ejemplo, el ensanchamiento de las veredas y otras mejoras, que desde hace, por lo menos, 30 años debieron haberse realizado, pero no se hicieron", manifestó la legisladora, quien ha presentado personalmente proyectos y pedidos por nota a Vialidad nacional.



La obra de la avenida Balloffet es muy requerida en San Rafael, ya que es la ruta que conecta esa ciudad con lugares como Las Leñas y El Nihuil, y también une distritos como Cuadro Benegas, Rama Caída y El Sosneado. Además, es la que se utiliza para ir a Chile.



Sanz comentó que la empresa que ganó la licitación se demoró en presentar los papeles que se requerían y que ella, desde su banca legislativa, pidió que si la firma no cumplía los plazos estipulados en los pliegos de la licitación, debía llamarse a la próxima oferente. Esto no fue necesario porque finalmente se logró concretar el trámite.



Al respecto, Gutiérrez señaló: "Hubo demoras, pero la empresa no incumplió. Digamos que presentó los papeles en el límite del tiempo previsto". Además, destacó que las obras de ingeniería, como esta, llevan muchos pasos burocráticos previos. Por otra parte, la funcionaria manifestó que están estudiando la realización de los puentes y la variante, ya está en carpeta para el resto de este 2018.



Es la octava visita del primer mandatario durante su gestión

Es la octava vez que el presidente de la Nación Mauricio Macri viene a Mendoza desde que asumió, en diciembre del 2015.



En esta oportunidad, llega para dar el puntapié inicial a la obra que tanto esperan los sanrafaelinos.

El punto es que, como se encuentra de vacaciones, la visita será más que relámpago. Así lo adelantó el intendente de Luján y presidente del PRO en Mendoza, Omar De Marchi.



Según el funcionario, desde la organización lo único que está confirmado es el acto que se realizará en la misma calle Balloffet y no durará más de 20 minutos. El sitio exacto donde se realizará aún no se ha determinado.



"Se dijo que el Presidente se iba a reunir con productores, pero es difícil que pueda pasar esto, porque el paso por Mendoza será muy corto", adelantó. Lo mismo dijo acerca de la conferencia de prensa que se rumoreaba que daría.



Lo que sí podría ocurrir es un mano a mano de Macri con algún vecino, como ya es su costumbre, desde que estaba en campaña presidencial.