Los padres de Guadalupe Codes reclamaron por una fecha de juicio

Guadalupe Codes tenía 9 años cuando falleció el 20 de noviembre de 2015 tras una supuesta mala praxis. Dos años y medio después, sus padres reclamaron por una fecha de juicio que aún no llega.



"Estamos esperando que lleguen las pruebas que pidió el fiscal. Lo que pedimos es una fecha de juicio, que no se dilate más. Entendemos que la Justicia es lenta pero en noviembre ya serán tres años", explicó a Radio Nihuil, casi con la voz quebrada Andrea Ramírez, la madre de la pequeña.



Según explicaron Andrea y Mauricio, el padre de la pequeña, el fiscal se encuentra esperando respuestas de médicos de Buenos Aires y Córdoba que actúan a modo de peritos.



"El hospital Español no estaba habilitado para hacer quimioterapias. Esta mujer (por una de las médicas imputadas) sigue atendiendo, cada uno puede hacer atender a su hijo con quien quiera pero a mí me gustaría que me informen que esta mujer está imputada por homicidio", recalcó Mauricio.



No es el único reclamo de los padres. Ambos apuntaron contra la doctora Beatriz Marchevsky, quien fue la que realizó el informe tras la muerte de la pequeña y certificó algunas irregularidades.



"Pareciera que tuviera amnesia y se olvida de lo que escribió. Pone en duda cosas que ella mismo afirmó", afirmó Andrea.

El caso

El 27 de agosto de 2015, según la denuncia, Guadalupe Codes se encontraba internada cuando médica le suministró Vincristina de forma inadecuada.

La pequeña quedó paralizada tras recibir el medicamento en la médula y no por vía endovenosa, cómo se debería haber hecho.

Posteriormente fue trasladada al hospital Humberto Notti, donde estuvo aislada en terapia intensiva. Con un cuadro de leucemia, sufrió parálisis en los sistemas respiratorio y digestivo y finalmente falleció el 20 de noviembre de 2015.

Días después, el fiscal Horacio Cadile imputó a Andrea Piatti, la médica que le habría aplicado la inyección a Guadalupe, y a Viviana Bacciedoni, jefa de Hematología del hospital Español.