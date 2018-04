Los municipios del Gran Mendoza se suman a la idea de prohibir a los trapitos

A partir de la doble iniciativa de la Municipalidad de Capital de prohibir a los trapitos y de utilizar una tarjeta denominada evento para situaciones en las que se reúna una gran cantidad de público, el resto de los municipios del Gran Mendoza empieza a tomar cartas en el asunto. Los que recogieron la posta fueron Maipú y Luján de Cuyo, que se suman a Godoy Cruz, que ya venía utilizando la tarifa fija para acontecimientos convocantes.



De manera individual, las comunas del área metropolitana de la provincia están comenzando a tomar medidas que limitan la actividad de los trapitos.



La principal, que ya fue implementada por varios intendentes, es la del estacionamiento medido, que se va ampliando desde las zonas del microcentro de cada departamento a sectores donde habitualmente se juntan muchos vehículos.



Sin embargo, lo que está empezando a tomar fuerza es la idea de cobrar tarifas únicas para eventos, que cubran la cantidad de horas que dure y tenga un valor establecido.



"Implementado el estacionamiento medido, el paso siguiente es la zona de boliches en Ruta 82 y calculamos que para el mes de mayo podremos implementar una tarifa única, que todavía no tiene definido el valor. Hoy por hoy, estacionar ahí implica pagar una extorsión de $200 y la idea nuestra es hacerlo con un solo precio que rondará los $60", explicó Sebastián Bragagnolo, secretario de Gobierno de Luján.



Similar es la situación en Maipú, pero con el Arena Stadium (hotel Arena Maipú), donde cada vez que hay shows importantes las calles son tomadas por los trapitos.



"En el caso del Arena, se sancionó una ordenanza en la cual nos autoriza, y ya lo estamos haciendo, a relevar a los trapitos de la zona para integrarlos al sistema de estacionamiento medido que se aplicará con una tarjeta única de eventos, que costará $50", aseguró Raúl Álvarez, director de Tránsito y Seguridad Ciudadana de Maipú.



Sin embargo, allí tienen otro problema y son los terrenos privados que no están edificados, que son usurpados momentáneamente por trapitos para utilizarlos como playas de estacionamiento.



"Yo no puedo entrar al predio, mi problema es del cordón para afuera. Estamos trabajando con Rentas y con Fiscalización para que los dueños cierren los terrenos, así se evitan problemas como los habituales, de que se usurpen y se cobre como playa, pero eso todavía no está definido".



La Comuna que ya lo venía utilizando es Godoy Cruz, que para la Fiesta de la Cerveza cobró tarifa única, lo mismo que empezará a aplicar Ciudad de Mendoza.



No se suman

Por el momento, tanto Guaymallén como Las Heras no se suman a la propuesta impulsada por Godoy Cruz y Capital de cobrar una tarifa única en eventos.



Desde el municipio conducido por Marcelino Iglesias afirmaron que "por el momento no hay propuestas concretas", mientras que desde el departamento de Daniel Orozco dijeron que esperan una propuesta en conjunto que se formule en Unicipio.



No está en carpeta

Desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, organismo del cual depende Unicipio, aseguraron que por el momento el tema de los trapitos no está en agenda.



"Lo están viendo particularmente los municipios. Todavía no lo hemos abordado desde Unicipio porque hay temas prioritarios que se están terminando de concretar. Por el momento, deberán ser ordenanzas municipales", informaron voceros de la secretaría.