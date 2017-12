Los mejores representantes de las disciplinas artísticas

Para los mendocinos que en 2017 se distinguieron por sus logros artísticos, el año entrante llegará pleno de proyectos para los cuales ya están trabajando, desde una nueva película hasta presentaciones en el exterior.



Para la actriz Federica Cafferata, el 2018 llegará con cambios personales y de provincia. "Me voy a vivir a Buenos Aires, a estudiar Dirección de Cine y a seguir con mi carrera de actuación, con cursos, seminarios y hacer castings". Antes, por consejo de su representante, decidió no alejarse de su estructura de contención familiar y escolar, pero cumplidos los 18 años ya está lista para seguir su vocación. "Quiero estudiar Dirección de Cine porque también me gusta el otro lado de las cámaras. Cuando veo una película, me doy cuenta de que el actor es un 5% de toda la obra, pero el director tiene toda la historia, la obra integral", explicó.



Por su parte, Federico Santos, director de Lasaña de mono, va a volver a escribir, "para seguir con alguna otra comedia y un proyecto de televisión. Además buscamos distribución internacional para Lasaña de mono", contó. Y a través de la llegada a festivales internacionales se abren posibilidades de coproducción, siempre alentadoras.



El tenor Ricardo Mirabelli sabe ya que el 2018 vendrá con una agenda muy apretada. "De Mendoza me voy a Bulgaria, donde voy a hacer Rigoletto, y en marzo vuelvo para hacer la Novena Sinfonía con la orquesta de la UNCuyo. Luego voy a debutar en Montevideo, donde no me he presentado todavía. Después regreso a Bulgaria para hacer una ópera en francés, Fausto", contó para describir los primeros meses de un año muy cargado de compromisos en diversos lugares del mundo.