Los legisladores del PJ que apoyaron a Cornejo podrían ser expulsados

Lo que buscarán es que reflexionen y que den marcha atrás antes del 25 de abril, cuando Diputados sesione por última vez antes de la apertura de sesiones ordinarias.

Si esto no ocurre, según aseguró el presidente del PJ de Mendoza, Omar Félix , el camino serán las sanciones disciplinarias. "Existe un mandato partidario, y ese mandato generó un compromiso por escrito, firmado por todos los diputados del bloque, y es que se rechace el proyecto de la ampliación de la Corte. Si esto no se cumple, que no quepa la menor duda de que habrá consecuencias".