Los fondos para casas "están asegurados"

Según el Gobierno provincial, los planes de vivienda estatales no corren riesgo durante la actual gestión ya que todas las obras y partidas ya están incluidas en los presupuestos oficiales. "Lo que está pautado se va a respetar", indicaron, al tiempo que aseguraron que de los $150 millones que tenía el IPV en 2015, este año tiene $820 millones y se podrían sumar otros $600 millones, dinero que surge completamente de las arcas provinciales.





Ayer el diario El Cronista informó que después de "culminar las negociaciones con las provincias por los recortes que planifica el Gobierno nacional para achicar el déficit fiscal, adelantaron que desaparecerá el Plan Federal de Vivienda".





El titular mendocino del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián Salamone, indicó ayer que "vi este trascendido, pero lo cierto es la fuente oficial que dice que el 100% del presupuesto previsto de 2018 y también de 2019 está totalmente asegurado".





Pese a esta afirmación, el funcionario adelantó que "tenemos una reunión del Consejo (nacional) de la Vivienda el jueves que viene y allí podremos avanzar un poco más sobre esto".





En este mismo orden se expresó la nueva ministra de Hacienda, Paula Allasino, quien en diálogo con radio Nihuil dijo que "no están definidas las medidas que se van a tomar" y subrayó que "no hay definición en concreto, ni montos". Y también afirmó que hay partidas y programas comprometidos para 2018/ 2019 que "no podrían suspenderse".





Al mismo tiempo, se informó ayer que el Gobierno nacional les comunicó a los empresarios de la construcción que a partir del 2019 el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) quedará exclusivamente en manos de las provincias.





Sobre este punto, Salamone recordó que el Fonavi fue un fondo creado específicamente para la construcción de viviendas y que en la crisis de 2001 se les permitió a las provincias que dispusieran de él según las necesidades que tuvieran.





"En ese tiempo se dio la libertad para que las provincias dispusieran del Fonavi como emergencia, de libre disponibilidad a ese fondo y todas las provincias comenzaron a usarlo para mantenimientos, pago de sueldos y gastos corrientes", recordó.





Salamone destacó un dato: "Algunas provincias usaron el 100% del Fonavi para pagar sueldos. Incluso hoy La Rioja sigue usándolo completamente para eso". Y renglón seguido, aclaró que lo de La Rioja "no es problema de esta gestión. Son los problemas de varias administraciones".





Para el funcionario, entre 2004 y 2006, pese a que el Fonavi seguía siendo de libre disponibilidad "se crean en forma paralela otros planes de vivienda, muy importantes y con financiamiento muy fuerte".





Según Salamone, estos fondos para viviendas comenzaron a ir en forma diferenciada a las provincias, según el criterio de la Nación y así, por ejemplo, "a San Luis no le dan créditos de viviendas y solo se maneja con fondos provinciales y Tucumán pasa del 2% a recibir el 12%".





Lo que sostiene el titular del IPV mendocino es que la administración Macri "nos informó al comienzo que el objetivo era que el Fonavi fuera volviendo a tener el espíritu por el cual fue creado".





Indicó que hay provincias "más complicadas y otras menos" para lograr concentrar los fondos exclusivamente para el financiamiento habitacional, pero que "esto ya estaba incluido en el último pacto fiscal que firmaron todos los gobernadores, salvo el puntano Alberto Rodríguez Saá, y allí se resolvió la derogación de la libre disponibilidad del Fonavi".