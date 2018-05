Los desafíos de la grieta en la visión de Rodrigo Zarazaga

La Unión Industrial de Mendoza (UIM),organizó para este viernes a las 19.30en el hotel Huentala, una charla a cargo de Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita, cientista político, director del CIAS (Centro de Investigaciones y Acción Social) e investigador del Conicet.





En esta conferencia, parte del ciclo de charlas que organiza la UIM sobre diversos temas de relevancia y actualidad, se pretende profundizar sobre el rol de la dirigencia política y social en la superación de diferencias para poder formular políticas públicas en las cuales la lucha contra la pobreza sea uno de sus ejes centrales. Desde el CIAS, Zarazaga lleva adelante una experiencia novedosa en este tema, en la cual participan jóvenes menores de 40 años, dirigentes de diversos partidos políticos y organizaciones sociales.

En su visita a Mendoza, Rodrigo Zarazaga estará acompañado por un amplio grupo de jóvenes miembros del CIAS. Son integrantes del PRO, la Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, el frente Amplio Progresista y la CTA, entre otros, que se desempeñan como funcionarios en ámbitos nacionales, provinciales o municipales o son dirigentes sociales.





Ha centrado su investigación en la relación entre política, clientelismo y redistribución, trabajando con modelos formales que capturan la interacción estratégica entre los diferentes actores políticos.





Zarazaga profundiza en los problemas de la Argentina actual y su visión no queda en superficie. "Yo no conozco a nadie que gane un plan de $ 880 por mes que no quiera trabajar si le ofrecen un trabajo en el que le van a pagar 15.000 pesos", dijo en uno de los Coloquios de Idea, y generó escozor entre los presentes.





Investigador comprometido, este sacerdote ha dicho además que "si llega la lluvia de inversiones, hay un sector que va a seguir en el desierto. Por eso hay que invertir en planes de capacitación, porque si no, el tren de la reactivación va a arrancar pero con medio tren desenganchado".





Su postura es llamar a la acción, tanto desde el Estado como a empresas y a la sociedad en general, para "ver la grieta social que separa a millones de argentinos sumidos en la pobreza. No los llamo a la solidaridad, sino a la racionalidad. Un país que tiene una mitad pobre tiene un futuro atroz".





Buceador de la sociología, científico racional, político social Zarazaga estará en Mendoza para compartir su visión sobre la grieta y las posibilidades de hacer emerger a un país rico, desde las cenizas de la pobreza,