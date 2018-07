"Los 7 hogares del Estado tienen en promedio el 90% de ocupación"

El Estado tiene 7 macrohogares de ancianos, de los cuales el Santa Marta de Mendoza capital es el más poblado con casi 100 abuelos, pero según admitió el titular de la Dirección de Adultos mayores, Aldo Sáez, todos esos asilos tienen en promedio el 90% de ocupación, situación que no es nueva ni tampoco mejoró con las distintas administraciones.

"Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con los abuelos que no tienen red familiar, es decir que no tienen vínculos, por eso con ellos hay que hacer un fuerte trabajo social. Algunos tienen obra social, como Pami , pero la gran mayoría no. Entre ellos hay muchos extranjeros", precisó Sáez, quien si bien admitió que en algunos de esos asilos puede faltar personal en lo asistencial, como cuidadores, en general se ha buscado profesionalizar al equipo humano que cuida y acompaña al anciano.