Los 2 mendocinos que viajarán hasta el Ártico en autos eléctricos

A Martín Orozco (36), fotógrafo, la aventura no lo había tocado nunca tan de cerca, hasta ahora. Había hecho otros proyectos que implicaban un desafío, pero ninguno comparado con recorrer Europa a bordo de autos eléctricos. Martín es uno de los dos mendocinos que participarán en la expedición Charge to the Circle, junto con Manuel Bustelo, un coterráneo aventurero que vive desde hace más de dos décadas en el Viejo Continente.





La aventura comienza en el Reino Unido y llegará hasta el círculo polar ártico con el objetivo de promover la adopción de vehículos eléctricos y la conservación de los océanos. El equipo está integrado por seis personas, entre ellas un ingeniero, una periodista, dos pilotos profesionales, un fotógrafo y el aventurero Bustelo. Viajarán durante 20 días en autos eléctricos Tesla y BMW.





"Es la primera vez en la historia que se va a hacer. Es un viaje con conciencia ecológica sin crear impacto, para promover el cuidado de los océanos, vamos a comer comidas vegetarianas. En síntesis son tres los objetivos: hacer historia, crear conciencia del daño ambiental y el beneficio de usar autos eléctricos", comentó Martín.





Martin Orozco 1.jpg







Martín llegó a ser parte del proyecto por invitación de Bustelo. "Él es una celebridad en el mundo de la ecología. Nos conocimos en Mendoza, salió en mi Proyecto 365 y me contó del evento y lo bueno que estaría que yo vaya. Para mí era una locura, tuve que conseguir espónsores para poder ir", contó. Toda la travesía quedará filmada en un documental que se difundirá tiempo después.





manuel bustelo r.jpg Manuel Bustelo









El recorrido arranca el 15 de julio con una limpieza en una playa y pasarán por ciudades como Amsterdam, Copenhague, Oslo, hasta terminar en Nordkapp (Noruega). "Vamos a ir todos lados probando los autos, testeando la autonomía y cómo se manejan. Los pilotos nos van a ir enseñando por supuesto cómo manejarlos", comentó Martín a Diario UNO.





"Estoy como loco, tengo una ansiedad que no te explico", dijo con total honestidad el fotógrafo que viajará hacia Londres este jueves.





mendocinos.jpg







"Creo que esta expedición es algo que va a servir mucho, es empezar a instalar la idea de tener autos eléctricos en Argentina. Sería un sueño hacer ese viaje por toda Sudamérica y empezar a contar la historia que desde Mendoza pueden hacer cosas distintas. En lo personal busco dar el mensaje de que a través de proyectos personales se pueden lograr cosas copadas; haciendo lo que me gusta y no sólo casamientos se puede generar interés de otra forma", cerró Martín sobre las expectativas para este viaje.