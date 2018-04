Lo que hay que saber para evitar afecciones por el frío

gripe.jpg

La vacuna antigripal ya está disponible en los centros de salud y en el Vacunatorio Central (Virgen del Carmen de Cuyo 59, Ciudad). Se estima que se utilizarán unas 250 mil dosis, teniendo en cuenta que esta cifra puede variar según la demanda de este año.La campaña está dirigida,como cada año, a todas las mujeres embarazadas en cualquier período de su embarazo, a los niños de entre 6 y 24 meses, a las mujeres puérperas de hasta 10 días de haber tenido a sus bebés, a las personas mayores de 65 años y al personal de salud.Además, quienes tengan entre 24 meses y 64 años también podrán vacunarse cuando el médico de cabecera lo considere. La vacuna estará disponible en todos los efectores públicos y para los afiliados de OSEP en el Hospital Fleming (Colón 485, Ciudad) y en el hospital del Carmen (Joaquín V. González 245, Godoy Cruz). La semana próxima se estima que estará disponible en las diferentes sedes de la obra social. aquellos que no están en grupo de riesgo pueden comprar la vacuna con un 40% de descuento.Cada obra social cuenta con beneficios, pero en caso de no cubrirla, cuesta colocársela en un vacunatorio privado alrededor de $436.Otra de las armas para enfrentar el invierno es la vacuna antineumocócica indicada en el calendario nacional de vacunación a los 2 y 4 meses, con un refuerzo a los 12 meses.También se aplica en los adultos mayores de 65 años y a las personas de entre 5 y 64 años denominadas huéspedes especiales, que por su patología tienen predisposición a un mayor riesgo de enfermedad invasiva por neumococo. Por ejemplo personas trasplantadas, diabéticas, con enfermedad pulmonar crónica, o con diferentes cardiopatías, entre otros problemas. Los pacientes comprendidos en este grupo, requieren de orden médica donde conste nombre, apellido y diagnóstico por el cual se indica la vacuna."Comenzamos la campaña de vacunación en abril y la idea es empezar ahora ya que el organismo tarda entre 10 y 14 días en generar los anticuerpos", explicó la directora del Vacunatorio Central, Iris Aguilar que aclaró que la vacuna es para evitar afecciones graves, ya que "se pueden engripar pero vacunados evita complicaciones. Insistimos en que se la coloquen los grupos de riesgo, sobre todo las embarazadas, porque la gripe puede provocar un parto prematuro, o sea que no es un tema menor".Rubén Cerchiai, director del Departamento de Epidemiología explicó que "este año la vacuna tiene tres componentes, dos del tipo A, H1N1 y H3 N2 y el B. Esto es de acuerdo a lo que se presume qué virus circulan en nuestra región, según la OMS. Por eso cada año cambia, porque siempre cambia el virus. Sobre todo el A es muy intestable".