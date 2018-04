La extensa licencia de 5 meses de la que hará uso el juez de la Suprema Corte de Justicia Omar Palermo para utilizar una beca posdoctoral con la que lo premió la fundación alemana Alexander von Humboldt no deja de generar críticas y suspicacias en el Gobierno.



Además del pedido de informe que aprobó la Cámara de Diputados para conocer detalles de la licencia, ahora legisladores ponen la lupa en si ese beneficio se extenderá más allá de los 5 meses aprobados por el presidente de la Corte y creen que afectará "el servicio" que presta el supremo.



"El doctor Palermo ha obtenido de la fundación alemana Alexander von Humboldt una beca posdoctoral para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre responsabilidad penal en el ámbito de la empresa", dice el comunicado del Poder Judicial que celebra la premiación. En él se deja constancia que para utilizar la beca, el juez tomará licencia sin goce de haberes desde el 1/8/2018 hasta el 31/12/2018, lo que está previsto en el artículo 53 de la Ley de Régimen de Licencias 5.811.



Allí también se aclara que su capacitación en el exterior no afectará el funcionamiento de la Suprema Corte, ya que se ha previsto el régimen de subrogancias (remplazos).



Sin embargo, legisladores locales y nacionales salieron a objetar justamente dos puntos de ese comunicado: el tiempo de la licencia y cómo creen que eso afectará el servicio de justicia.



"Acá nadie cuestiona la capacitación de un juez, el gran tema es el tiempo que demandará en relación a la función que cumple un juez como Omar Palermo. Uno no imagina a un ministro o a un intendente tomarse 5 meses de licencia para capacitarse. Además, su sala es la que más colapsada está en causas penales y es en donde justamente por esos atrasos hemos tenido reclamos internacionales, por ejemplo a la hora de resolver temas de prisiones preventivas", remarcó el diputado Jorge Albarracín, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, desde donde surgió el pedido de informes que se aprobó el miércoles y llegará al Poder Judicial el martes. La respuesta debería volver en 10 días hábiles.



Es que más allá de lo que dice el comunicado, los legisladores quieren descartar un trascendido que indicaría que a los 5 meses de licencia aprobados por el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, Palermo sumaría también dos meses de licencias acumuladas que no ha tomado. De ser así, y contando la feria de enero próximo, el supremo no sólo se ausentaría todo el segundo semestre de este año, sino también los primeros 3 meses del 2019.



"El tema es que tomará también licencias compensatorias y durante ese tiempo alguien tendrá que subrogarlo en su cargo y no es lo mismo que decida un juez natural de una sala complicada como la penal, que tiene aceitado el funcionamiento, a que decida por ejemplo un camarista. Lo que va a suceder es que rotarán los magistrados y cuando deban resolver temas trascendentales van a dilatarlo para más adelante, lo que va a generar un mayor colapso en la Justicia penal", resaltó Albarracín, para quien la licencia que pretende tomar Palermo no tiene antecedentes en el Poder Judicial.