"Yo los conocí en un evento de Legislarte y ahí les pedí que me enseñaran a bailar la cueca, porque sabía solo bailar el gato. Así empecé a conocerlos, pero hablando con ellos me contaron que son un grupo muy grande que tiene más de 2.000 alumnos, y me cautivó el gran trabajo social e inclusivo que hacen", contó la vicegobernadora de Mendoza Laura Montero, sobre su relación con el ballet Chacaymanta, con el que bailará hoy en el Independencia.