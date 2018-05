Las mujeres que enseñan a las mamás a dar la teta

Los mitos, las imposiciones sociales, los consejos y advertencias médicas, los miedos, las inseguridades e incluso hasta el dolor, todo eso está alrededor de la lactancia materna. Para ayudar en ese momento de conexión clave entre el recién nacido y su mamá, un grupo de mujeres se dedica a informarlas, asesorarlas y contenerlas. Son las mamás que enseñan a dar de mamar.





El grupo AmamantArg nació en 2013 de la mano de Patricia Vilasetrú (60), quien fundó la red argentina de apoyo al amamantamiento y crianza. Patricia comenzó siendo voluntaria en el hospital materno infantil de Mar del Plata y luego se capacitó en Unicef. "Lo que yo vi en ese momento es que las mujeres no tenían ninguna información. Cuando llegué a Mendoza hace ocho años vi la necesidad que había y armé un grupo de apoyo que se empezó a desbordar", explicó la especialista.





Ese grupo se reúne en el Centro de Salud Nº30, en Godoy Cruz, y también van al hospital Paroissien, en Maipú, dos veces a la semana. "En teoría en los hospitales se hace un acercamiento a la lactancia. En el Lagomaggiore y en el Notti lo hacen. Nosotras fuimos convocadas en el Paroissien porque había una necesidad real y las propias neonatólogas nos derivan la consultoría", comentó Patricia.





¿Qué consultan? De todo. Las preguntas se repiten y casi en igual medida hay desinformación. Las dudas más frecuentes, según Patricia, son que las mamás sienten que no tienen leche o que su leche no alimenta a su bebé. "En el 97% de los casos eso no es así", afirmó la especialista.





Belén Kaluza (33) es la coordinadora del grupo de Godoy Cruz. Llegó como una futura mamá con miedos porque había tenido a los 21 años una operación en una de las mamas y aunque le habían dicho que igual iba a poder dar la teta, al momento de hacerlo tenía sus dudas.





"Fui al grupo de apoyo durante un año y estudiaba por mi cuenta. Ya más cerquita del año de mi bebé, me fui formando para estar en los grupos de apoyo y ahí tomé la coordinación del grupo de Godoy Cruz", contó.





Patricia afirmó que en el tema de la lactancia las mujeres se enfrentan a dos problemas principales. Uno es que no tienen conocimiento de cómo funciona su propio cuerpo. "La mayoría cree que no tiene leche o que se cortó, o que no alimenta", explicó. Y el otro problema es que muchos profesionales de la salud tienen sus propios mitos, los trasladan a las pacientes y no tienen información de calidad. "Lo que hace nuestra organización es actualizarnos todo el tiempo", explicó.





Uno de esos errores es, según Patricia, la receta inmediata de leche de fórmula o de fármacos que son psicotrópicos y que igualmente los médicos los indican para que las mamás produzcan más leche, práctica en la que está totalmente en desacuerdo esta organización.





"El problema que enfrenta una madre es que el pediatra no tiene mucho conocimiento de lactancia o ante el miedo o la duda lo primero que hace es indicar fórmula. La gran masa de mujeres está muy poco informada. Se hizo una hermosa campaña para donar leche pero harían falta muchas más para que dejen de tener tanta desinformación", opinó.





En los grupos de apoyo las mujeres pueden sentirse cómodas y contenidas. "Nos sacamos toda esa mochila social, hay un espíritu de tribu, necesitamos el abrazo de una colega, hay momentos como el puerperio en los que sentís un amor/odio hacia el niño. Es bueno que se reciba mucha información antes. El proceso es muy cansador. Por eso la contención que se da en la tribu, el poder hablar y que no haya prejuicios ayuda", comentó Belén.







Y aconsejó a todas las mamás o futuras mamás que no se queden en sus casas y que pidan ayuda.

