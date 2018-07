Las intensas nevadas, imÃ¡n de turistas para los centros de esquÃ­

Las intensas nevadas en alta montaña registradas durante el jueves y viernes de la semana pasada fueron la antesala de un fin de semana largo que resultó muy exitoso en ventas para los principales centros de esquí de Mendoza





Tanto en Las Leñas como en Los Puquios el interés de la gente por disfrutar de la nieve superó todas las expectativas. Los Penitentes continúa cerrado y sin fecha precisa de inauguración, pese a las favorables condiciones climáticas.





Según los representantes comerciales de los complejos privados, evaluando la calidad y cantidad de nieve que ya cayó y la que se espera para los próximos días, el negocio tendrá una de las mejores temporadas, o al menos así lo esperan.





El año pasado no pudieron decir lo mismo ya que en líneas generales hubo escasas precipitaciones níveas y el balance fue malo. Por eso los ilusiona que continúen las nevadas para tener una temporada que los haga recuperar lo perdido.





Mendoza continúa siendo uno de los destinos turísticos invernales más importantes del país, mejor valorados y más elegidos para las vacaciones de invierno. Así lo demuestran los visitantes de distintos puntos, principalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que arriban a la provincia atraídos por la belleza de las montañas y los fascinantes paisajes de picos blancos.





Los mendocinos no se quedan atrás y también van en busca de los parques de nieve para pasar un momento en familia y con mucha diversión. Así, miles de esquiadores experimentados y otros no tanto fueron ocupando las rutas hasta llegar al corazón de la cordillera de los Andes donde la nieve se conserva mejor.





En Las Leñas

"Fuimos el primer centro de esquí de la Argentina que abrió de forma completa, el 16 de junio. Afortunadamente tuvimos muy buenas nevadas en el comienzo de la temporada que nos dejaron muy buena cantidad de nieve. A esto se le suma una última nevada que tuvimos durante dos días consecutivos hacia el fin de la semana pasada, por lo cual el sábado fue verdaderamente una fiesta", dijo Fernando Passano, gerente de actividades de montaña del complejo ubicado en el departamento de Malargüe





"Una de las características que tiene Las Leñas es su estratégica ubicación. La nieve no se transforma tan rápido y vistió y pintó toda la montaña durante el fin de semana. La gente se llevó el mejor de los recuerdos porque el ciento por ciento de la montaña estuvo abierto con todos los medios de elevación habilitados, incluso los fuera de pista también. Tuvimos casi un metro de nieve en la base y un metro y medio en la cumbre", agregó Passano.





Favorecieron la llegada de turistas a este centro de esquí las mejoras que se realizaron en el camino. La ruta 222, que estaba muy deteriorada y casi intransitable en su tramo de acceso al complejo, fue repavimentada. Se reforzó el sistema de protección contra avalanchas. También se mejoró la seguridad a través de un cambio en la señalética en las pistas. Se incorporó el servicio de internet inalámbrica gratis en todos los hoteles y en las pistas Marte, Apolo, Júpiter, Iris y Neptuno, mientras que los paradores Marte y Minerva fueron renovados.





"Hubo algunos inconvenientes en el ingreso al conducir en la nieve porque no todo el mundo está acostumbrado, pero la policía hizo su trabajo de control de uso de cadenas y esto facilitó mucho el poder manejarse para llegar. Ahora que tuvimos dos días de sol la cinta asfáltica se ve perfectamente y no hay mayor inconvenientes", contaron desde Las Leñas, que recibió desde el sábado a no menos de 3.500 visitantes por día.





Desde la página de Turismo del Gobierno anunciaron que continúa el descuento de 40% en pases para los mendocinos y 25% de descuento para quienes se alojen un mínimo de dos noches en la ciudad de Malargüe y en el valle de Los Molles en temporada media y baja.





En Los Puquios

El parque de nieve Los Puquios, ubicado en Puente del Inca, abrió su temporada el sábado. Según informó Guillermo Caggiati, vocero del sitio, están todos los servicios habilitados. Ya están disponibles las pistas de esquí escuelas, las pistas de tubing y trineo, el sector de gastronomía y el de alquiler de indumentaria y equipos y el clásico sector de Picnilandia, donde el visitante puede hacer su propio picnic en la nieve en los bancos californianos que tiene el predio.





A las pistas de tubing y trineo se puede acceder mediante las nuevas magic carpets, que suben a los grandes y chicos hasta lo alto del cerro sin ningún esfuerzo. El horario del parque es de 10 a 18 y si bien los precios pueden verse en el tarifario que ofrece la página web ( ver aparte) este año Caggiati afirma que los combos serán realmente económicos y partirán desde los $400. No se reciben tarjetas de crédito y débito por un problema de conectividad en el lugar.





En Los Penitentes

No está confirmado aún la apertura del centro de esquí Los Penitentes que buscaba regularizar las presentaciones que el Ente Mendoza Turismo y la Municipalidad de Las Heras le exigieron para poder operar.





El lugar fue clausurado y ese es el motivo por el cual la empresa no aprovecha todavía las favorables nevadas del fin de semana. En sus redes sociales la gente se muestra ansiosa por la apertura.