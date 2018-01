Las Heras y los festejos por sus 147 años

Las Heras celebra desde este miércoles el 147º aniversario de su fundación.





El intendente Daniel Orozco expresó que "estamos muy emocionados, muy contentos. Es un trabajo de todo el pueblo, de toda la gente. El fervor popular que vemos y el acompañamiento que tenemos de todos los vecinos es inconmensurable, me siento honrado por ellos. Nuestra Vendimia, el sábado pasado, acaba de mostrarnos de dónde venimos y quiénes somos los lasherinos con historias de corazón y recuerdos de la niñez que nos hacen reflotar todo lo que tenemos adentro. Hace dos años este lugar, el Parque de la Familia, donde celebramos la Vendimia, era un basural. Hace un año era un descampado, y acá dijimos que íbamos hacer la Fiesta de la Vendimia. Hoy la estamos haciendo. No son promesas, son compromisos los que asumimos. Podemos decir que el 40 por ciento del Parque de la Familia está realizado, y eso nos llena de orgullo. No sólo a mí, sino a todos los vecinos lasherinos. Porque son logros concretados entre todos".





Tradición, arte y cultura hacen cumbre en Uspallata

En el corazón del valle lasherino se celebrará la 28ª edición del Festival de Alta Montaña, los próximos viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero, con entrada libre y gratuita. Al ritmo del folclore cuyano se desarrollarán múltiples actividades, desde la inauguración de un mural hasta una exposición fotográfica y las esperadas destrezas gauchas.





El valle de Uspallata otra vez se viste de fiesta para recibir el mes de febrero con su popular Festival de Alta Montaña. Bajo la unión de tradición, arte y cultura lasherinos, esta edición número 28 propone una variada grilla de actividades que, al ritmo del folclore cuyano, abarcará la inauguración de un mural en el nuevo Centro Cultural –donde antes funcionaba el Casino– y una muestra fotográfica en Las Bóvedas, además de las tradicionales destrezas gauchas.





La noche de apertura estará dedicada a la música y la danza de Uspallata, con artistas de renombre y talentos jóvenes uspallatinos. En tanto, el sábado 10 tomará partido el humor típico del dúo de Uspallata de proyección nacional, Venancio y Chingolo, además de intervenciones narrativas que son celebradas por todos los mendocinos cuando el reconocido Jorge Sosa toma el micrófono.





Figuras de nuestra música, como Ricardo Dimaria, Los Trovadores de Cuyo, Tiki Gómez y Los Chimeno, así como el show lírico especial que ha preparado el prestigioso dúo de cantantes Mariano Leotta y Griselda López Zalba, forman parte de la programación del festival que espera amplia concurrencia de mendocinos y turistas por igual.





La visita que recibirá esta nueva edición es la del convocante Luciano Pereyra , quien cerrará esta fiesta popular el domingo 11.





Como cada año, el Festival de Alta Montaña se desarrollará en el Camping Municipal de Uspallata, con entrada libre y gratuita.