Las Heras: la calle San Martín estará en abril pero cortaron otra vez un sector ya arreglado

Parece una historia sin final, o por lo menos uno inmediato. Todo empezó allá por abril de 2016 y no debía demorarse más de un año, pero una serie de imprevistos hicieron que los retrasos estén cerca de llegar al doble de lo esperado. Se trata de la calle San Martín de Las Heras, que prometieron que iba a ser habilitada en diciembre de 2017, pero ahora la Municipalidad informó que la finalización será el 31 de marzo y la habilitación, en abril.



Esta vez sí, a pesar de que hubo varios anuncios fallidos, parece que la Municipalidad llegará a tiempo para terminar los arreglos en una de las calles más importantes y transitadas que tiene, y que será a fin de mes.



En aquel momento el entonces director de Obras Municipales, Roberto Seguro, quien ahora se desempeña como asesor en el área de infraestructura del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, aseguró a Diario UNO que quedaban "los últimos y benditos 80 metros".



De todas formas, había aclarado que podían surgir imprevistos "como ocurrió a lo largo de los casi 2 años que lleva de comenzada la obra".



Desde la Municipalidad no informaron qué tipo de imprevistos surgieron, pero sí que el plazo para finalizar la obra se movió al próximo 31 de marzo y que esperan dejarla lista ese día, para luego poder encarar la segunda parte de la obra continuando hacia el Norte.



Otra vez cerrada

Sin embargo, los contratiempos parecen no tener final, por que al mismo tiempo que se anuncia esta fecha de fin de los trabajos, se anuncia un nuevo corte en la misma calle y este, por tiempo indefinido.



El tramo que ya fue cerrado hace algunos días y que permanecerá así hasta que terminen las obras es el que está entre las calles Benavente y Perón, es decir, casi tres cuadras que incluyen a Patricias Mendocinas y San Luis en su interior.



En este caso, la obra no es propia de la municipalidad de Las Heras, sino de AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), que encarará allí una serie de arreglos en la red de agua.



Lo que resulta extraño es que AYSAM haya encarado estos trabajos justo ahora, poco tiempo después de que terminaron de arreglar en ese tramo, por lo que deberán volver a levantar una calle que está hecha a nueva.



Aunque esto debería sorprender, lo cierto es que la falta de comunicación entre AYSAM y los municipios es recurrente, y justamente con el que comanda Daniel Orozco, es una situación que se ha repetido anteriormente.



El ejemplo más claro es el de la calle Lisandro Moyano (que sigue en obra cuatro años después de haber sido iniciada, cuando Rubén Miranda era el intendente lasherino), donde después de habilitado un tramo clave como el que va desde Martín Fierro a Manuel A. Sáez, volvieron a levantar la calzada para reparar caños de agua.