Las Heras apeló a la Nación por la zona en litigio con Luján

Después de años de disputa, hace poco menos de un mes finalmente la Suprema Corte de Mendoza se expidió sobre el litigio que mantenían Luján de Cuyo Las Heras por las tierras del piedemonte.





El resultado ya conocido es que la comuna comandada por Omar De Marchi ganó la batalla legal, pero detrás de esa sentencia que todavía no está firme hay un sin fin de temas sin resolver, algunos de ellos que demandarán varios años para concretarse, como es el cambio de nomenclatura catastral.





Además, fue presentado a la Nación el recurso federal extraordinario que había prometido Daniel Orozco, intendente lasherino, lo cual dilatará aún más la situación. Desde la Comuna de Las Heras se sienten tranquilos y confiados en que la Corte dará curso al recurso y se podrá revertir el fallo, al que consideran "arbitrario".





Entre 3.000 y 4.000 parcelas

"Son entre 3.000 y 4.000 parcelas (inmuebles), pero me tienen que sacar el número exacto, porque lo hacen por sistema. No hay que hacer un censo ni nada por el estilo, sale directamente por sistema. La persona no tiene que hacer absolutamente nada, si se confirma el fallo, el cambio de nomenclatura lo hacemos acá directamente en la parte administrativa", explicó la directora de Catastro, Jimena Luzuriaga.





Es decir que, en caso de no prosperar el recurso presentado por Las Heras, los tienen su terreno dentro del espacio en disputa, no deberán realizar trámites en Catastro, que es un registro provincial.





Luzuriaga además informó que el cambio de nomenclatura se hará de manera progresiva, pero sin un plazo para concretarlo en su totalidad, y que a partir de que las parcelas vayan cambiando en la base de datos, lo irán utilizando otros registros como el de la Propiedad, AYSAM o Irrigación, entre otros.





"A nosotros este posible cambio no nos afecta porque es una cuestión de sistemas. Lo que sí, que el límite esté de un lado o del otro nos clarifica una situación que hasta este momento era bastante confusa. De todas maneras, acá hasta que no llegue la notificación de la sentencia firme y que se hayan cumplido todos los plazos, no vamos a tocar nada", aclaró la funcionaria.





Lo que plantea el recurso

El recurso federal extraordinario que la Municipalidad de Las Heras presentó a la Nación tiene cuatro premisas principales.





La primera es la arbitrariedad, que según Daniel Orozco, intendente de Las Heras, "es fundamental" porque se peticionó sobre la parte de las sierras y extralimitó, "además de no trabajar sobre los elementos y documentos jurídicos, geográficos e históricos, por lo que lo consideramos arbitrario".





La segunda es "la gravedad institucional", porque consideran que la fijación de un límite no la puede realizar el Poder Judicial, porque estaría avanzado sobre otros poderes.





"El tercer aspecto es el paradigma consecuencialista. Esto tiene que ver con que cada uno de los jueces, y esto lo dijeron Ricardo Lorenzetti y Aída Kemelmajer, deben saber que sus actos tienen consecuencias, por lo que no deben desatenderse los efectos de sus sentencias", aseguró Orozco, haciendo referencia a que la mayor parte de las personas está registrada catastralmente en Las Heras.





Esto, en palabras del intendente, acarreará grandes consecuencias.





La última premisa hace referencia a la "Malvinización" del caso, haciendo referencia a antecedentes históricos, datos geográficos y prácticas administrativas.





No manejan plazos

El recurso fue presentado el lunes, pero desde la Comuna no manejan plazos para la resolución. En caso de que la Corte no dé curso a la Nación, Las Heras recurrirá a su última ficha, que es plantear un recurso de queja a la Nación.





"Lo más importante es que nosotros a partir de este momento vamos a volver a retomar las actividades en Sierra de Encalada, porque debe ser en beneficio de los vecinos. Seguiremos como si no hubiera pasado nada hasta que esté firme la sentencia", cerró Orozco.