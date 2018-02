Las candidatas vendimiales comparten un Sueño de reinas

Ya es un verdadero clásico de los días vendimiales, porque acerca los rostros, inquietudes y anhelos de las candidatas al cetro de Reina Nacional de la Vendimia . Por eso, en su séptimo año consecutivo, Sueño de reinas vuelve a la pantalla de El Siete este jueves a las 23, para que podamos compartir con las soberanas las vivencias de los días previos al Acto Central en el Teatro griego Frank Romero Day.





En esta ocasión y por primera vez, el programa se realizó en un estudio, ambientado especialmente para la ocasión, donde las luces enmarcaban toneles y uvas –como en la cava de la una bodega–para dar lugar a los sillones en que Gisela Campos –la conductora del programa–, iba entrevistando a cada una de las soberanas departamentales.





"Siempre destacamos que Sueño de reinas brinda la posibilidad de verlas de cerca, más íntimas, mostrando cómo en verdad son", explica la también conductora de Tardes compartidas.





Con respecto a su impresión de las candidatas al reinado 2018, Gisela destacó que no las ve "como un grupo muy competitivo. Alguna tendrá una postura más firme con respecto a llevarse la corona, que es el objetivo que tienen todas, pero he visto otros grupos más presionados por la competencia. Ellas no. Me parecieron muy relajadas y compartiendo con claridad sus sueños con la gente".





Rodolfo Gravina – productor general de Sueño de reinas, con la asistencia de Leandro Baldivieso– explica que la impronta del programa es mostrar a las soberanas lo más natural posible. "Van con vestido de noche y la banda que las identifica, pero sin capas ni coronas, con el pelo suelto. Es nuestro signo distintivo, para que se pueda apreciar esa esencia de mujer más que de reina", sintetiza.





Además, y para agasajar a las soberanas, podremos ver a una pequeña con una voz enorme: Camila Lour, que con sus 11 años hará una preciosa versión de Virgen de la Carrodilla y de Zamba azul, en este caso acompañada por los bailarines Martín Giménez y Teresa Díaz.





El padre de la pequeña le escribió a Gisela hace un tiempo y ella empezó a ver sus videos.





Inmediatamente quedó impactada por su voz y lo mismo sucedió con Rodi Gravina, "Una de las veces que estuvo en Tardes compartidas, Camila cantó Mi viejo, el tema de Piero. Y no pude evitar que se me corrieran las lágrimas. Es muy conmovedora", explica el periodista.





Zamba azul, en la voz de Camila, se convirtió en un recuerdo para Gisela, que le trajo una compañía que siempre siente muy cerca. "Para mí fue lo más especial de este Sueño de reinas. Cuando Rodi Gravina me dijo que iba a estar Camila Lour en el programa –que me encanta, me parece una nena súper talentosa–, me dijo que una de las canciones que iba a cantar era Zamba azul. Yo lo miré y le pregunté por qué esa zamba, si la habían elegido por algo en particular. Y no, era porque a él también le gustaba. Pero esa fue la zamba que bailamos con Nuri Donnatuoni cuando entregamos el reinado y si vos escuchás la letra, es para ella. Más allá de compartir los sueños con las candidatas, esto fue muy especial para mí, fue como un mensaje muy particular, que no existen las casualidades, sino que hay causalidades", dice Gisela con la voz llena de ternura al recordar a su amiga, Nuri, quien fue Reina Nacional de la Vendimia por San Carlos en 2005, cuando Gisela Campos resultó electa virreina nacional como representante de Maipú





De ese encuentro entre ambas por el reinado, quedó una profunda amistad que sólo se interrumpió cuando, en un accidente automovilístico, Nuri falleció a los 29 años, en el 2015.





Cuándo: jueves a las 23 Dónde: por la pantalla de El Siete (canal 31 de TDA, 14 de Supercanal y 1007 de Supercanal HD)