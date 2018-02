Las becas que dan la UTN, la UNCuyo y el Progresar

universidades becas.jpg

Quienes accedan a una de las becas Progresar podrán también optar por alguna de las que ofrece la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y no podrán obtener ninguna de las que ofrece la UNCuyo."Por ejemplo, un estudiante de Ingeniería puede percibir los $1.200 del programa Ingeniero Luis Huergo, de la UTN, y a la vez, si la situación socioeconómica lo amerita, podrá obtener una beca del Progresar", explicó Adrián Sierra, de Asuntos Estudiantiles de la UTN.Añadió que siempre depende de los reglamentos internos de las instituciones.La única que consideramos incompatible con Progresar es la BASE, es decir, la que contempla la ayuda social y económica del estudiante. Son de aproximadamente $1.100, son del Rectorado y están reguladas por ordenanza".La situación es diferente en la UNCuyo, ya que al ser de nivel nacional, no se permite que un estudiante tenga una beca del Progresar y una de esta casa de altos estudios."Son dos sistemas de becas complementarias y el objetivo es el mismo: garantizar el derecho a estudiar en la universidad pública. Nosotros tenemos una apertura de becas que permite tener dos, pero de las que ofrecemos, no de Progresar", aclaró Rodrigo Olmedo, de Bienestar Universitario, de la UNCuyo.Comentó: "El programa se basa en el concepto de accesibilidad, es decir que buscamos que la mayor cantidad de gente pueda acceder a una carrera universitaria y no solo que ingrese, sino que pueda permanecer".Por eso dijo que al igual que el Progresar, se apunta al rendimiento de los alumnos, "porque la idea es que pueda avanzar en la carrera, de lo contrario, se le quita la beca".Este año, el programa de becas alcanzará a más de 2.500 estudiantes, de un total de 3.000. Y se estima que el incremento del monto será de alrededor del 30% más que el año pasado (el mismo porcentaje maneja la UTN).Hasta el 31 de marzo se encuentra abierta la inscripción para anotarse en becas Progresar, destinadas a estudiantes terciarios, universitarios, de formación profesional y quienes desean terminar el primario y el secundario.Este año el relanzamiento llega con un aumento en los montos y con mayores exigencias para renovar las becas.A los universitarios se les pedirá aprobar la mitad más una de las asignaturas del programa de estudios, con un corte a mitad de año para revisar la trayectoria académica y se premiará a quienes demuestren mayor excelencia ya que se busca premiar, además, el esfuerzo.