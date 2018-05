Lanzaron una campaña contra la gripe y la bronquiolitis

El refuerzo de personal de salud y la creación de "espacios respiratorios" en centros de salud y guardias de hospitales, son parte de las medidas que contempla el plan que el Gobierno de Mendoza puso en marcha para hacer frente a temibles enfermedades respiratorias como la bronquiolitis y la gripe.





Estas acciones se realizan desde hace 3 años, y servirán para hacer frente a las alertas que ha lanzado la OPS (Organización Panamericana de la Salud), relacionado con mayores casos de estas enfermedades que fueron un verdadero problema de salud en el hemisferio Norte, sobre todo en Estados Unidos, y que estiman podrían replicarse en nuestra región.





Las Heras, "En esta campaña de invierno hemos incrementado los recursos humanos y hemos armado lugares especiales equipados con equipos de oxígeno, medicación, máscaras nebulizadoras, además de tener coordinado un sistema para que los chicos con cuadros complicados sean derivados a hospitales para ser internados", explicó Raúl Salvatore, director general de la Región Metropolitana Norte, que abarca Mendoza Capital, Guaymallén Lavalle y Uspallata.





Además se intensificará la vacunación antigripal en colegios y centros de salud, para grupos de riesgo (embarazadas, mayores de 65 años, personal de salud, niños hasta 2 años, y personas con alguna enfermedad de base).





Los casos

Según Rubén Cerchiai, director del Departamento de Epidemiología de Mendoza, los casos de bronquiolitis que hay en estos momentos, son los esperados. "No se sabe seguro qué puede pasar en los meses fuertes de invierno, tanto que el año pasado para esta misma época se registraron 960 casos y hoy tenemos 1.020. O sea: no es significativa la diferencia", explicó.





También aclaró que para esta enfermedad que es propia de los niños de hasta 2 años no existe actualmente una vacuna. "Está en fase experimental y se espera que en dos o tres años se cuente con ella para poder prevenir esta patología", dijo.





Los casos de gripe se ven más en los meses de más frío y se presentan hasta el inicio de la primavera. Tan es así, que el año anterior en esta misma época se contabilizaron 3.800 y actualmente hay 2.700. "Estos números no implican nada. Hay que llevarle tranquilidad a la gente, no tiene sentido decir que será peor este invierno, porque no lo sabemos. Seguro que si es más cálido será más benévolo", comentó.





El especialista agregó que en el hemisferio Norte, más que nada en Estados Unidos, la vacuna que utilizaron contenía la misma cepa del 2016 pero el virus cambió y por eso tuvieron tantos casos y graves.

Aseguró que la vacuna que hoy se coloca en nuestro país tiene las cepas nuevas, las que afectaron en el país del Norte, aunque aclaró que siempre puede haber cambios no previstos. Insistió en que la gente se vacune, ya que disminuyen las muertes, las complicaciones y las internaciones.





Los especialistas recomendaron, para evitar contagios, lavarse e higienizarse las manos con agua y jabón, evitar el humo de cigarrillos y sobre todo no exponer a los chicos a estos ambientes, taparse la boca al toser y no llevar a los chicos a la escuela ni a la guardería cuando están enfermos.