Lanzan becas para revertir el poco interés en Informática y otras carreras estratégicas

En Mendoza las carreras consideradas tradicionales por ser las más elegidas, como Derecho, Contabilidad, Administración y Medicina, siguen llevando la delantera por mucho en lo que respecta a demanda de formación de grado y pregrado. Tal es así que, en 2016, por cada 100 abogados, hubo 33 egresados en Informática y sólo 9 ingenieros electrónicos.



El panorama local es similar al nacional en donde, según el Centro de Estudios de la Educación Argentina, uno de cada tres graduados universitarios es abogado o licenciado en Economía y Administración.



Esos son apenas algunos de los ejemplos de índices que muestran que la elección de carreras vinculadas con las ciencias sociales y las ciencias de la salud, sobre todo Medicina, siguen siendo preferenciales. Esto ha llevado a que se replanteen desde la Nación estímulos económicos para estudiantes de las áreas que hoy se consideran estratégicas y que no son justamente esas. Hoy la prioridad es que haya más estudiantes de ciencias exactas y de ciencias básicas, abocados a las nuevas tecnologías.



Más allá de las vacancias en puestos laborales, lo que también se evalúa es la proyección laboral. Según la consultora Ghidini Rodil, que realizó un ranking a fin de año con las 5 profesiones más solicitadas, lo que se demanda más son especialistas en sistemas, ingeniería, contadores, geólogos o geofísicos y enfermeros.



Esto es lo que se ha puesto sobre el tapete, también en la provincia, a partir del anuncio del relanzamiento de las becas nacionales Progresar, cuya inscripción se extendió hasta el 30 de abril. En Mendoza, para acceder a ellas, se han planteado como estratégicas algunas carreras como Ingeniería, Informática, Física, Química, Matemática, y algunos profesorados como el de Educación Primaria, Educación Especial e Inglés.



De los 130 títulos de grado y pregrado que se han incluido, quedaron afuera varias pertenecientes a las ciencias sociales y humanas, como a la salud, excepto enfermería que sigue siendo prioritaria en todo el país.



De dónde surgen los datos

Para elaborar el mapa estratégico del Progresar, el Ministerio de Educación utilizó los datos elaborados por los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), de los que participan universidades nacionales y referentes provinciales de siete regiones.



En lo que respecta a Cuyo, los campos de formación que desde este centro sugirieron como importantes en un informe que elaboraron en octubre de 2017 fueron los asociados a la comunicación y a la información (Informática, Comunicación, Software, etcétera.); a la salud humana, haciendo foco sólo en Enfermería; a la producción agropecuaria y alimentaria y a la salud animal, en lo que respecta a grado y pregrado. Por último, sólo en pregrado sugirieron las carreras relacionadas a los procesos productivos, diseño y construcción en el pregrado.



"En el caso de Mendoza, hay un área que ellos no han puesto como prioritaria pero sí lo es y lo están rectificando que es la relacionada a la Aeronáutica. No sólo la ligada a pilotos privados y comerciales de avión, sino a todos los oficios que tienen que ver con el despegue o aterrizajes de aviones", comentó Mariana Castiglia, coordinadora Ejecutiva por la UNCuyo del (CPRES) Cuyo.



En detalle

Según el Centro de Estudios de la Educación Argentina, de 102 mil estudiantes universitarios que se recibieron en el 2014 en el país, 34 mil salieron de las carreras de Derecho y Ciencias Económicas (uno de cada tres).



A nivel provincial, la tendencia es similar. Desde la UNCuyo, que es una de las universidades que más alumnos contempla en Mendoza, afirmaron que las carreras más demandadas siguen siendo Derecho, Contabilidad y Medicina, como ha ocurrido históricamente. Y que hay otras con alta convocatoria que responden a tendencias, como Comunicación Social y Diseño Gráfico y Publicitario.



En total, reuniendo los datos de todas las universidades, según el Sistema de Consultas Estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en Mendoza hubo en 2016 394 egresados en Derecho, 432 en Administración, 250 en Medicina, y 260 en Contabilidad, frente a 135 egresados en Informática, 36 en Ingeniería Electrónica, 82 en Enología y 40 en Química.



Es decir que, por cada 100 abogados, se recibieron 33 especialistas en Informática y 9 ingenieros electrónicos.



A pesar de ello, desde la provincia son optimistas con respecto a un leve crecimiento en la demanda de carreras estratégicas, sobre todo en las asociadas a la Ingeniería.



Daniel Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo comentó que la matrícula ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. "Este 2018 hubo un 38% más de inscriptos que en 2017, casi 400 ingresantes", dijo.



En lo que respecta a Educación Terciaria, desde la DGE destacaron la necesidad de incentivar la formación docente pero en determinadas áreas, como también en tecnicaturas claves como Enología o Enfermería.



"En formación docente las carreras donde hay menos titulación son Inglés, Educación Especial, Matemática y Física y consideramos siempre estratégica Educación Primaria por una cuestión de necesidad permanente", comentó Emma Cunietti, subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, destacando que hay profesorados superpoblados, como es el caso de Historia, Lengua, Educación Física, con pocas vacantes y mucha sobreoferta a nivel provincial.



Becas Progresar

- Se inician con $1.600 mensuales (10 cuotas anuales) para incrementarse año a año. En el último tramo asciende a $4.900 para estudiantes de carreras universitarias o terciarias.



- Si ya sos estudiante, debés contar con al menos el 50% de las materias aprobadas.

Los estudiantes que reciben el Progresar pero no alcancen la cantidad de materias necesarias podrán recibir durante 2018 una beca de $1.600 como estímulo para alcanzar los requisitos.



- Para jóvenes de 18 a 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes avanzados para cubrir aquellos casos de jóvenes que ingresaron de más grandes a la universidad.



- Con ingresos del grupo familiar que no supere en 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.



- No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.



- Plazo de inscripción: 30 de abril.



Para Mendoza:

- Pueden acceder estudiantes de 85 carreras en universidades, 39 en institutos terciarios y 6 en institutos de formación docente.



- Áreas estratégicas: ciencias básicas, ciencias aplicadas y Enfermería y profesorados en Educación Primaria y en ciencias básicas, como Matemáticas, Física, Biología, Geografía o Química.