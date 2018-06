La voz de los ganadores de los Martín Fierro Federal

Oriunda de San Carlos, con 24 años ininterrumpidos de periodismo y profesionalismo, Marcela Navarro es una de las ganadoras que nos enorgullecen como mendocinos a nivel periodístico. Los primeros pasos, todavía como universitaria a muy corta edad, los dio en el mundo de los medios "haciendo trabajos chiquitos y cumpliendo hasta más de diez horas diarias", así lo expresó ella misma en diálogo con Diario UNO. Esta mujer profesional, madre y amante de su vocación fue galardonada con la estatuilla federal más deseada.

"La nominación me emocionó mucho desde un principio. Cuando de producción me llamaron y me dijeron que estaba nominada, lloraba, porque nunca había tenido un Martín Fierro personal. Después llegar allá y que te nombren no te lo esperás porque hay mucha gente en tu misma situación del interior. Las provincias estamos muy divididas, creo que se tiene que trabajar eso en lo federal. Todos llegamos allá con las mismas ilusiones y las mismas posibilidades", explicó Navarro.