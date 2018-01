La voz de la experiencia en el Aconcagua

Daniel Cucchiara es jefe de área de Guardaparques del Parque Aconcagua y hace 17 años que trabaja en áreas protegidas de Mendoza , pero en especial en el Coloso de América.





Su puesto de trabajo está en Horcones, donde se reciben a los visitantes que van a recorrer la zona o quienes van a intentar llegar a la codiciada cima de 6.962 metros de altura.





"Nuestro trabajo es cuidar lo que es el ambiente y la seguridad de las personas. También una de las funciones principales del área es cuidar el agua que se va generando y toda la diversidad geológica, antropológica del parque, además tenemos historia ya que por acá pasaron los Incas", contó Daniel.





Embed



Trabajar en el Parque Aconcagua "se siente un orgullo muy importante, poder aportar lo que es un poco de grano para la conservación y tratar que el visitante se vaya con una sonrisa, ya sea el que viene a la Laguna de Horcones o quien intenta hacer cumbre, y conservar, dentro de nuestras posibilidades, todo este ecosistema de estas 71 mil hectáreas", explicó el Guardaparques.





"Lo más complicado me pasó fue en el 2006 cuando tuvimos que hacer el primer rescate con vida en la pared Sur del Aconcagua. Fuimos una doctora, dos Guardaparques y yo. Dio bastante miedo, caían piedras y avalanchas, lo pudimos hacer con helicóptero, pero nos costó bastante llegar, eso es lo más difícil que me tocó", recordó Daniel, aunque dijo que después también fue satisfactorio porque salió todo bien.





Pero por otro lado, también tiene anécdotas más divertidas: "Una vez me tocó asistir a una persona en playa ancha. Yo estaba cumpliendo funciones en Confluencia, era mi tercera temporada, estaba solo, era de noche. Lo asistí, salió y siguió caminando evacuado, pero después tuve que esperar hasta el amanecer para volver al campamento porque me había quedado sin pilas en la linterna y no encontraba la senda de vuelta".





Entre risas, Daniel Cucchiara dijo: "Quien conoce Confluencia podrá decir cómo un Guardaparques se pierde ahí, pero me pasó. La luna no estaba, y cuando empezó a aclarecer pude volver al campamento".