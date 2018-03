La UCIM le reclamó al Gobierno medidas contra la inseguridad

La Unión Comercial Industrial de Mendoza (UCIM) sorprendió ayer con la emisión de un comunicado en el que le reclama al Gobierno más y mejores medidas para combatir la inseguridad. Además, pidió que los hechos delictivos no se naturalicen y aseguraron que, por la inversión que deben hacer los comerciantes en seguridad privada, aumentan los precios en la provincia.



"La inseguridad es un fenómeno que llegó para instalarse. Silenciosamente, porque ya dejó de ser novedad y los medios no pueden ocupar todo su espacio en la cantidad de robos, hurtos y asaltos que se producen día a día. Parecen haberse convertido en conversaciones cotidianas: 'me robaron una rueda del auto', 'entraron a mi casa', 'me sacaron el celular' o, lo peor, 'me apuntaron y me sacaron todo lo que llevaba' o 'intentaron secuestrarme', reza el comunicado firmado por el presidente de la entidad, Daniel Ariosto.

Aseguraron que tanto la inseguridad como la violencia están en franco aumento y que el objetivo del comunicado es "advertir" a quienes deban tomar cartas en el asunto.



"No hablaría de una inacción, porque implicaría que nos dijeran de muchas cosas que están haciendo, pero podríamos decir que no es suficiente eso que se hace, porque la situación no mejora. Sirve como recordatorio y para que no se naturalice el tema de la inseguridad", expresó el secretario de la UCIM Alberto Lucero.



De todas formas, Lucero aseguró que puntualmente en los comercios no hay estadísticas que marquen el aumento de robos a mano armada, pero que deben invertir en prevención para que eso no les ocurra.

"Los comercios contratan seguridad privada, vigilancia electrónica, empresas de monitoreo. Son costos que por un lado resienten la rentabilidad y por el otro se tienen que trasladar a los precios", agregó.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza se mostraron sorprendidos por el comunicado y aseguraron que todas las estadísticas indican que los hechos delictivos se han reducido en la provincia.



Impactó el homicidio de Norma Carleti

Desde la UCIM (Unión Comercial Industrial de Mendoza) aseguraron que si bien el brutal asesinato de Norma Carleti, ocurrido durante las primeras horas de la madrugada de ayer (ver más en Tema UNO págs. 3 y4), fue impactante y se convirtió en un trozo más de leña que se lanzó al fuego, el comunicado estaba escrito desde mediados de la semana pasada.



"El hecho de Carleti contribuyó como un balde de nafta que se echó sobre un pequeño fueguito y lo transformó en una fogata. Nuestro comunicado fue elaborado la semana pasada y tenía sólo el objetivo de poner énfasis en situaciones que están afectando a toda la provincia, pero sin dudas que fue un detonante que nos puso en la vidriera", expresó el secretario de la UCIM Alberto Lucero.