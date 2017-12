La residencia de gobernadores podría ser sede de un evento de la asamblea del BID

Los 722 metros cuadrados cubiertos de la flamante residencia de gobernadores, donada por la familia Pescarmona y cuya escritura se firmó el lunes, podrían ser una de las sedes de los eventos oficiales para la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizará en marzo.



Luego de que el gobernador Alfredo Cornejo admitió que no tenía intenciones de usar la enorme vivienda de calle Francia de La Puntilla como su residencia, se estableció en la escritura que se destinará para "fines protocolares y promoción de la industria vitivinícola", entre los que se podrían incluir reuniones, recepción de eventos especiales y también para recibir y alojar autoridades.



Eso es lo que ocurriría en la semana del 22 al 25 de marzo cuando arriben a la provincia 48 ministros de Hacienda de los distintos países que conforman la entidad.



De realizarse allí, los anfitriones tendrán a disposición una nutrida cava de vinos de distintas bodegas locales que fueron donados al Estado a pedido de Lucy Pescarmona.



La casa de dos plantas que fue construida en 1990 y donada este año al Estado mendocino tiene 5 habitaciones en el cuerpo central y dos más de servicio en un pequeño departamento contiguo. Posee además 7 baños.



Si bien la vivienda no tiene piscina –presuntamente no se construyó para evitar que los visitantes se eternizaran allí–, el dormitorio principal cuenta con un jacuzzi al aire libre.