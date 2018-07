"La de Penitentes es una concesión a título honorario de 1978, época del gobierno militar"

Las telesillas del centro de esquí Los Penitentes continúan clausuradas y a juzgar por el informe técnico que presentó la Universidad Tecnológica Nacional a pedido del Ente Mendoza Turismo (Emetur) seguirán inhabilitados durante todo este invierno y mientras no se realicen los cambios y mantenimientos exigidos para volver a funcionar.





Los resultados no son para nada favorables y por seguridad de los turistas, tanto el Municipio de Las Heras como desde el Gobierno de Mendoza prefirieron que continúe cerrada la principal atracción del centro de esquí , si bien los visitantes pueden usar el resto de los servicios de gastronomía, hotelería, pistas y medios de arrastre.





Polémica

La titular de Turismo, Gabriela Testa, salió a responderle duramente a Emilio López Frugoni, uno de los dueños de Penitentes SA, que criticó la falta de comunicación del Gobierno en medio del malestar que ocasionó para el empresario que no le habilitaran completamente su negocio en alta montaña.





"¿Para qué iba a llamarlo, yo he venido a trabajar al gobierno, no para que los hermanos se entiendan?", manifestó Testa al programa BDA de El Siete, a raíz de los dichos que Frugoni expresó ayer en un artículo publicado por este medio y en el que decía: "No entiendo por qué nosotros, siendo actores de la economía invernal de la provincia, nunca recibimos un llamado del gobernador Cornejo, ni de Gabriela Testa, para ver qué podíamos hacer para que el centro de esquí funcione mejor".





"La gente de Penitentes, ya sea la familia original o los interventores que ha puesto la Justicia, siempre juegan con el Gobierno y con la presión que significa no habilitar totalmente el centro de esquí", reprochó Testa, que aprovechó para precisar la serie de irregularidades que atraviesa la empresa, como por ejemplo vender entradas por anticipado de las telesillas clausuradas.





"Es un fraude y responsabilidad de la empresa vender entradas por anticipado. El 16 de junio nosotros les hicimos una clausura preventiva de las telesillas. Nosotros como Emetur, más turismo de Las Heras y los técnicos de la UTN, estuvimos reunidos facilitándoles todo el asesoramiento para que completaran la documentación", dijo la funcionaria.





"Esta es una concesión a título honorario de 1978, época del gobierno militar. El gobierno nunca recibió nada siendo que es una concesión y las concesiones que otorga el Estado tienen un canon que pagar. En este caso fue honoraria y además estuvo claramente arreglada porque la familia primero compró unas propiedades en la zona y si hoy el gobierno quisiera recuperar el predio no podría, salvo una parte de esas tierras. Los medios de elevación están sobre los terrenos privados", explicó la titular del Emetur.





También describió que el Gobierno tiene la obligación de que se cumplan las revisiones. "Los centros de esquí requieren controles anuales que se hacen en temporada veraniega y es lo que los técnicos llaman ensayos no destructivos, que se basan en principios físicos y en verificar la calidad de los objetos que se inspeccionan, su estado, los materiales, la capacidad de carga, viendo cómo están las propiedades físicas y químicas en una zona en donde hay una gran amplitud térmica como es en la alta montaña", describió.





En tal sentido Testa explicó que contrataron a la UTN, que tiene una unidad especial de ingenieros, para poder dar un buen diagnóstico. "Ellos vienen acumulando información desde 2005 y la verdad es que sus informes no fueron favorables", señaló.





"Nosotros como gobierno hemos estado presos de una pelea familiar por la cual el centro de esquí está intervenido, y que nos obligó a agudizar los controles", señaló la funcionaria, y aclaró también que el director de Servicios Turísticos, Marcelo Reynoso, estuvo el 10 de febrero pasado en el centro de esquí con Emilio López Frugoni acompañando la visita de una empresa externa que inspeccionaría el estado de las telesillas. Sin embargo, dijo que finalmente nunca se concretó la revisión que habían presupuestado.