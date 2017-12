La paritaria docente se postergó para febrero, pero los trabajadores podrán cobrar el bono de $7.000

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) pidió que las discusiones paritarias con el Gobierno de Mendoza continúen en febrero de 2018. Sin embargo, el gremio logró algo: en tanto y en cuanto otros trabajadores estatales acuerden el bono de fin de año de $7.000, los maestros de escuelas públicas también lo cobrarán.





A este puerto se llegó durante la tarde de este lunes, cuando gobierno y sindicato docente se reunieron en lo que podría considerarse una reunión positiva, a pesar de que el Ejecutivo no mejoró la oferta del 14% para 2018.





"Pedimos al Gobierno que la discusión salarial con nuestro sector tenga más reuniones de comisión técnica, ya que hay otros temas para discutir", informó el titular del SUTE, Sebastián Henríquez.





El secretario general del gremio docente detalló que esos "otros temas" incluyen la ayuda de útiles escolares para maestros suplentes y la vestimenta para celadores.





En consecuencia, sindicato y Gobierno los días 22 y 29 de enero se reunirán con las comisiones técnicas.





Luego, el 1 de febrero, el Ejecutivo llevará la nueva propuesta salarial. "Ese día vamos a traer la mejor propuesta que esté en condiciones de hacer el Gobierno", destacó el subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez.





Después de esa reunión, los docentes tendrán que dar una respuesta, la que se estableció para el 16 de febrero.





Hay que destacar que la única propuesta hecha por la Provincia a los maestros hasta ahora es de un 14% de incremento salarial en tres tramos, en febrero, julio y noviembre del año próximo.





Es probable que la oferta que realice el Gobierno a los docentes el 1 de febrero sea del 15,7%, la misma que le está ofreciendo a los demás sectores. También se contempla el pago en tres veces, pero a cobrar desde el mes de enero y con la cláusula de ajuste automático.





Hay que tener en cuenta que hasta ahora, como "última y mejorada oferta", el Ejecutivo está ofreciendo a los otros sectores estatales un 15,7% de incremento, también en tres veces, pero a cobrar desde el mes de enero y con una cláusula de ajuste automático según otros acuerdos.





Los docentes estatales podrán cobrar el bono ¿y los privados?

Suárez deslizó que los docentes estarán en condiciones de acceder al bono de $ 7 mil que el Ejecutivo ha propuesto "para todos los trabajadores de la administración pública".





Aquí hay una zona a definir: en la paritaria docente 2017, el SUTE no acordó (en febrero y marzo pasados) y el aumento salarial se otorgó por decreto. Por esto no accedió a la reapertura del último trimestre -la famosa cláusula gatillo, la que contempla el bono de $7.000-. Por eso ahora sólo se discuten sueldos y no el bono.





Diario UNO que este lunes se dejó por escrito en el acta de la reunión, que el Gobierno pague a los docentes esa ayuda planteada como compensación salarial por la Henríquez explicó aque este lunes se dejó por escrito en el acta de la reunión, que el Gobierno pague a los docentes esa ayuda planteada como compensación salarial por la inflación de este año. Esto depende, como ya se dijo, de los acuerdos con los otros sectores.





El bono se pagaría los primeros días de enero.





Sin embargo, los docentes de las escuelas públicas de gestión privada quedarían al margen porque, como explicó Henríquez, titular del SUTE, el bono no se paritó. No fue parte de las negociaciones salariales que siempre se hacen extensivas a los docentes privados. Por lo tanto, no les correspondería cobrarlo, tal como sucedió en 2016 con el bono de $2.000.





"De todas maneras, vamos a pedir que se tenga en cuenta a los compañeros de las escuelas públicas de gestión privada cobren también el bono", señaló Henríquez, sabiendo que las posibilidades son pocas.





El sindicato de docentes privados (SADOP) poco puede hacer al respecto, ya que no participa en las paritarias salariales.