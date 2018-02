La otra cara de la moneda para ver la realidad en su conjunto

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso los 17 objetivos de la denominada Agenda 2030, no se concentró en plantear una tarea o una responsabilidad atribuibles sólo a los Estados miembros o a sus líderes.





La idea era llegar a concientizar sobre el compromiso que cada ser humano tiene para consigo mismo, los demás y su entorno. Y para que esta ecuación pueda cumplirse la educación y la comunicación son esenciales.





Y a eso apunta Cuestión social, el nuevo programa que a partir de este sábado, todos los sábados desde las 20 va a estar en la pantalla de El Siete





Con idea y producción general de Nora Duarte y Dora Marasco, el ciclo –con una duración de media hora– pondrá en relieve acciones gubernamentales y a instituciones, organizaciones y asociaciones que, sabiéndolo o no, con su trabajo contribuyen a cumplir con uno o varios de los 17 objetivos de la Agenda 2030 en nuestra provincia y por ello consiguen hacer de nuestra provincia un mejor lugar para vivir y lazos más solidarios en la comunidad.





Desde la realidad

Dora Marasco explica de esta forma el origen de este ciclo: "Yo he trabajado toda la vida con temas sociales y políticos, pero me tocaba normalmente el otro lado de la cuestión social, lo que no se hacía, lo que los gobiernos no hacían, era la agenda periodística. Pero tenía muchas ganas de mostrar a esa gente anónima, desde empresarios y organismos privados hasta organizaciones civiles que trabajan con todo lo que tiene que ver con las necesidades de la gente". Y tenía en mente que necesitaba a otra persona para terminar de dar forma al programa. "Quería a alguien que estuviera recorriendo el territorio, que fuera una luchadora y nadie mejor que Nora Duarte, que lo conoce como la palma de su mano", explica Dora.





Con respecto a lo que desea acercar este ciclo al público, Nora afirma que "el programa tiene como fin difundir los 17 objetivos de la Agenda 2030, los cuales si los unís a todos y los analizás, lo que buscan es dar solución a los problemas de pobreza, salud, igualdad de género, medio ambiente, crecimiento económico sostenido, institucionalidad, etcétera. Nosotros creemos que esto no depende solamente de los gobiernos y sus líderes, sino también de los ciudadanos y como productora independiente que somos –sobre todo Dorita Marasco que se dedica a la comunicación–, este es un proyecto que quiere cumplir con la responsabilidad social empresaria, comunicando todas aquellas acciones positivas que se realizan en el territorio por parte de los ciudadanos comunes, que están capacitados y que tienen la fortaleza y la creatividad para contribuir a esa agenda".





Cada gota suma

El programa apunta a difundir lo que ya se está haciendo en Mendoza , a través de los rostros de sus protagonistas, porque la comunicación tiene la capacidad de multiplicar las voluntades. "Uno de los objetivos de la Agenda habla del libre acceso a la información y si bien los medios de comunicación están llenos de contenidos, sabemos que la televisión es masiva y pensamos que había que comunicar más estas acciones porque adherimos a que se educa con el ejemplo y que esto tiene una consecuencia multiplicadora", refiere Nora.





Y es que estos emprendimientos grupales o individuales son por naturaleza modificadores del entorno, en tanto que cumplen con derechos básicos de los seres humanos. "Si estos derechos se cumplieran realmente, la vida sería excelente, porque si contribuimos a cumplir uno solo de ellos ya sería un logro, o si vemos al otro cumpliéndolo, nos vamos contagiando. De este tema que vamos a empezar a hablar es de lo que no se habla, todo lo que se hace y no se conoce", amplía Dora Marasco.





Y lejos de las utopías, está el trabajo concreto: "Vamos a mostrar qué acciones se realizan en esta zona. Por ejemplo, dentro de la cultura hay iniciativas como la murga o el arte callejero, o a través del deporte. Así estoy educando, ejerciendo valores, disciplinando desde lo que le gusta al ser humano. Todo esto se advierte en aquellos que posibilitan que el colectivo llegue al barrio, que el chico pueda trasladarse al colegio, que existan ciclovías o un sendero seguro. Se trata de promocionar, promover y alentar a la gente para que empiece a usar todos estos recursos que los hemos tenido siempre", explicita Nora.





Quiénes se suman

En el primer programa vamos a poder conocer el trabajo de Los Triunfadores, perteneciente a la Fundación Coloba, que son chicos que ya hace 16 años se dedican al reciclado de residuos y a través de una cooperativa pueden vivir de esta tarea.





Este es el caso inicial de los muchos que conviven en nuestra provincia y de los cuales no conocemos casi nada. Es más, el mismo equipo de producción del programa se fue sorprendiendo de todo lo que iban encontrando en el camino. "¿Sabías que en Ancianidad hay un plan que reúne a un abuelo con un chico de los departamentos que viene a estudiar? El Gobierno les facilita una casa, el chico viene a estudiar y el abuelo está acompañado. Esto lo descubrimos con este programa", cuenta, a modo de ejemplo, Dora.





Los municipios no sólo estarán presentes por sus obras, sino por los programas que tienen y dan cumplimiento a esos 17 objetivos mencionados y otro tanto sucederá con empresas e instituciones. "Hace poco fui a una concesionaria y había un chico con capacidades diferentes que te recibía para orientarte en los trámites y pensé que ni siquiera uno debe emocionarse con estos gestos, porque no hay que verlos como una excepción, sino como la regla, lo que debe ser", cuenta Dora.





Y Nora concluye afirmando que el ciclo se va a hacer entre todos los actores sociales y por ello "queremos ser un puente, una herramienta para que la gente se entere de estas acciones y se puedan comunicar con esas organizaciones o conectar a las que hacen a veces una misma labor en el territorio y que no se conocen. Lo haremos a través de Facebook, de las redes sociales, donde ya se ha generado mucha participación. Cada uno tiene su visión, su punto de vista y hasta la polémica es bien recibida, porque nos permite mostrarle a la gente que más allá de su opinión, de su creencia, somos parte de un todo y responsables de todo".





Cuándo: sábado a las 20 Dónde: pantalla de El Siete (canal 31 de TDA, 14 de Supercanal y 1007 de Supercanal HD)