La obra del anexo de la Legislatura se hará con el ahorro de $105 millones

En diciembre del año pasado comenzaron los trabajos para la concreción del anexo de la Legislatura. La obra tiene un tiempo de realización de 20 meses y una inversión de $146 millones. Gran parte de este dinero es producto de un gran ahorro del Senado.



En 2017 la vicegobernadora Laura Montero hizo el anuncio de la construcción de este edificio, que estará ubicado al lado de la histórica Casa de las Leyes y que tiene como objetivo su refuncionalización y la distribución más apropiada de senadores, diputados y del resto del personal.



El concurso para el anteproyecto fue ganado por dos arquitectos de La Plata. Ellos fueron elegidos por el jurado conformado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Sin embargo, ambos desistieron de seguir trabajando porque no podían cumplir con trabajar acá y realizar los trámites municipales para la aprobación de arquitectura y estructura. Cobraron el premio, pero no continuaron.



Para concretar el proyecto ganador, Mendoza firmó un convenio con la UNCuyo, a partir del cual realizó un llamado a licitación. La constructora Monteverdi SA fue la adjudicataria.



A fines del año pasado arrancaron las labores. "Estamos en la etapa de inicio, generando los cimientos. Venimos bien con los plazos. Estipulamos unos 390 días para la parte más gruesa y unos 590 días en total para lo fino. En agosto del 2019 la obra debe estar terminada", explicó el secretario administrativo de la Legislatura, Leonardo González.



El personal legislativo, que trabaja en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), en calles Gutiérrez y 9 de Julio, será trasladado al anexo.



"Esta obra tiene como fin la puesta en valor del histórico edificio de la Legislatura y el darle uso a un baldío contiguo abandonado. Es parte de un desarrollo del Estado, generando instituciones sustentables y transparentes en todos los aspectos", puntualizó González, y agregó que "se van a mejorar las prestaciones y se logrará un desempeño óptimo de empleados y legisladores".

Más eficientes



De los $146 millones que costará la obra, $105 millones se consiguieron a partir de un plan de administración y ahorro de la gestión. Gran parte del valor total está cubierto y el desembolso no será tan oneroso.



"La Cámara de Senadores representa el 0,5% de los gastos de la provincia y la construcción del anexo no modifica su participación. Se hizo un ahorro de recursos de $80 millones entre la ejecución presupuestaria de 2015 al 2016. Esto se logró con eficiencia en compras, bajando los plazos de pagos, aumentado la concurrencia competitiva y de contratación de personal, entre otros ítems. En 2017 hicimos una segunda reestructuración y pudimos transferir a gastos de capital $25 millones", detalló González.



Planean que los presos se sumen a la construcción

Hace algunos días la vicegobernadora Laura Montero y algunos de los empresarios que ganaron la licitación del anexo de la Legislatura, recorrieron los talleres de producción que hay en los penales de Boulogne Sur Mer y San Felipe, con el objetivo de que los internos participen en la construcción.



Está planeado que fabriquen los parasoles que se colocarán en el edificio. "La nueva Legislatura ganó un concurso de arquitectura sobre 58 proyectos, por lo que será de vanguardia por su diseño y con la particularidad de que tendrá parasoles, que creemos después será tendencia en la construcción", sostuvo Laura Montero.



Actualmente hay una única empresa en el país que trabaja en la elaboración de estos productos, por lo que surgió la idea de aprovechar los talleres que funcionan en las cárceles y la capacidad productiva de los internos. De esta manera, se les dará trabajo y también se podrá ahorrar en costos. Además de ser innovadores en la construcción, los parasoles sirven para la disminución del consuno energético.



Detalles

El edificio será de 8 pisos y tendrá 39 despachos. Habrá un subsuelo con un auditorio, una sala de comisiones y un centro de cómputos, sumando un total de 4.500 metros cubiertos.