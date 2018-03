La nuera de Norma Carleti le dedicó unas palabras a Leonardo Hisa

Embed

"Mientras mis hijos preguntan qué pasó con su abuela, otros viven con la angustia de no haber podido hacer nada para evitarlo, otros trabajan día y noche, mientras les embarran la cancha. Y otros retoman su truncada carrera política improvisando una campaña mediática, que le cambie la imagen; pero esta vez no es para ganar una elección. Es simplemente para poder salir a la calle", escribió en su Facebook Sonia Lambas, nuera de Carleti. Las últimas frases en clara alusión a Leonardo Hisa.Esta mujer agregó: "Norma ya no está con nosotros, pero me imagino una charla con ella, hablando de esto, y estoy segura que lo último no la sorprendería para nada. Así estamos gente, esto nos toca vivir hoy y hay que hacerlo... sin perder la esperanza. Solo puedo decirles que aprovechen al máximo el tiempo con sus seres queridos, abrácenlos fuerte, compartan tiempo con ellos, la vida se comporta de formas que no entendemos, una noche podés acostarte tranquila y a la media hora pueden llamarte los vecinos por teléfono, como a mi!", cerró.