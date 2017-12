La Municipalidad de Las Heras paralizó el emprendimiento Estancia Romero Day

La situación en la zona de El Challao sigue dando que hablar. Desde hace tiempo se están desarrollando loteos clandestinos que se encuentran al margen de la ley a través de figuras jurídicas que permiten evadir las obligaciones establecidas por la normativa vigente.



Después de años de denuncias de vecinos y propietarios, finalmente las autoridades han tomado cartas en el asunto y han comenzado a clausurar o paralizar obras clandestinas de desarrollos inmobiliarios que no cumplen con las normas legales de construcción y servicios en resguardo de la urbanización ordenada y el cuidado del ambiente.



Esta vez fue el turno del emprendimiento Estancia Romero Day, desarrollado por capitales locales, que se ubica frente a la rotonda de Regalado Olguín y avenida Champagnat.



Lo cierto es que los desarrolladores comenzaron la preventa de un fraccionamiento que ni siquiera tenían aprobado.



Ahora, los terceros compradores, de buena fe, se habrían transformado en víctimas de esta estafa comercial en la que les cobraron importantes sumas de dinero por un lote al que nunca pudieron acceder para su casa propia. Estos vecinos ya se encuentran en condiciones de iniciar acciones legales contra los fiduciarios por cuanto no han cumplido con la entrega de los lotes urbanizados en los plazos previstos que, a través de publicidad engañosa, cautivaron a estos compradores en pozo, sabiendo de antemano los desarrolladores que no tenían absolutamente ninguna aprobación municipal, hidráulica y catastral. Según lo que pudo investigar este medio, el fiduciario desarrollador nunca presentó el proyecto en la municipalidad y demás órganos de control, por lo que todas las obras fueron realizadas en forma clandestina transgrediendo absolutamente todas las disposiciones municipales y constructivas que regulan esta actividad.



Así, iniciaron obras sin los permisos correspondientes y sin tener absolutamente ninguna certeza de su posible cumplimiento.



Tal es así que, con fecha 30 de diciembre de 2014, la Dirección de Hidráulica ya había paralizado las obras por cuanto estaban realizando movimientos de suelo sobre un cauce aluvional (nota 1.053).



Por otro lado, desde la Municipalidad de Las Heras, con fecha 13 de octubre de 2017 ordenaron paralizar todas las obras en curso por cuanto se estaban haciendo sin ningún tipo de visado o aprobación municipal. (expediente número 33.027).



La Dirección Provincial de Vialidad también hizo lo suyo y les notificó fehacientemente que deben demoler las obras relativas al frente y portal de ingreso del complejo por cuanto este había sido construido fuera de la línea municipal invadiendo la Avenid Champagnat (expediente número 9.297-d-15).



Esta situación no es nueva ya que la Fiscalía de Estado también ya había intervenido y solicitado compulsas penales en contra de los directivos. Actualmente se han iniciado las actuaciones penales (expedientes 145.866/17) por ante la Oficina Fiscal Número 5 de Las Heras, donde se investigan delitos de tipo penal contra los desarrolladores, quienes podrían ir presos por delitos relacionados con la actividad clandestina, estafa y otras defraudaciones.



Parece que finalmente los organismos públicos están tomando medidas correctivas y ejemplificadoras con este tipo de emprendimientos en pos de un desarrollo urbano sustentable.